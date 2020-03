Protestkundgebungen bei Discountern geplant

Bad Mergentheim/Odenwald-Tauber.Der Verein Verein ,,Land schafft Verbindung Baden-Württemberg“, ein Zusammenschluss zahlreicher Landwirte aus Baden-Württemberg geht in Sachen Bauernproteste wieder in die Offensive. Am Donnerstag, 5. März, finden landesweite Staffelfahrten statt.

„Die Politik hat uns wohl noch nicht verstanden, jetzt werden wir den Druck erhöhen“, teilen die Verantwortlichen mit. Sie verfolgen mit ihrer Strategie drei klare Forderungen. Das Aussetzen der Düngeverordnung und Prüfung der Nitratberichte: Die geplante Düngeverordnung verstößt nach Ansicht von „Land schafft Verbindung Deutschland“ nicht nur gegen die gute fachliche Praxis, sondern auch gegen die Vorschriften der Nitratrichtlinie. Die Bundesrepublik Deutschland komme ihren Verpflichtungen gegenüber der Europäischen Union und gegenüber der deutschen Landwirtschaft nicht nach.

Die Bundesrepublik Deutschland benachteilige, so die Organisatoren weiter, ihre eigenen Landwirte gegenüber den europäischen Mitbewerbern. Es seien irreführende Nitratwerte an die Europäische Union gemeldet geworden. Es bestehe die Notwendigkeit, alle bisherigen Nitratberichte, die an die Europäische Union gemeldet wurden, zurückzunehmen und einer gründlichen Überprüfung zu unterziehen. Somit sei auch ein Aussetzen der Düngeverordnung unabdingbar. Des Weiteren widerspreche diese der guten fachlichen Praxis. Ein Beweis seien die nachweislich stetig sinkenden Nitratwerte im Grundwasser. Die deutsche Lebensmittelproduktion sicherstellen: Für die heute vielfach noch regional verankerte Landwirtschaft – und somit für viele Arbeitsplätze – stelle, so „Land schafft Verbindung“, die aktuelle Agrarpolitik und besonders die neue Düngeverordnung eine ernstzunehmende Gefahr dar. Der Verein sieht eine starke Gefährdung der gesellschaftlich geforderten regionalen Lebensmittelproduktion.

Durch die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten sei die Versorgung der Bevölkerung in Deutschland mit sicheren, qualitativ hochwertigen und geprüften Lebensmitteln aus der Region mit einem sehr geringen CO2-Fußabdruck nicht gewährleistet. Jederzeit könnten Lieferketten abreißen, etwa aufgrund globaler Wirtschaftskrisen oder kritischer Situationen – wie aktuell dem Coronavirus.

Keine deutschen Standards

Importierte Ware, wie zum Beispiel durch das Mercosur-Abkommen zu erwarten sei, entspreche nicht dem deutschen Produktionsstandard und enthalte Rückstände von in Deutschland nicht zugelassenen hochgiftigen und erbgutschädigenden Pflanzenschutzmitteln und Hormonen sowie gentechnisch veränderte Bestandteile. Zukunftskommission umsetzen: Durch die aktuelle Agrarpolitik würden bäuerliche Existenzen und Naturräume zerstört. „Wir benötigen verlässliche, zumutbare und langfristige Rahmenbedingungen und Planungssicherheit. Dazu gehört besonders auch die soziale Absicherung der bäuerlichen Familien.“

Bereits im Dezember habe unter anderem „Land schafft Verbindung“ von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel den Arbeitsauftrag erhalten, eine Zukunftskommission zu gründen, um gemeinsam Lösungsansätze für Rahmenbedingungen der künftigen Landwirtschaft zu entwickeln. „Land schafft Verbindung Deutschland“ stehe in den Startlöchern – aber auch dieser Kommission werde derzeit von anderer Seite keine Aufmerksamkeit entgegengebracht.

Die Protest-Staffelfahrt der Landwirte aus Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis sowie aus Schwäbisch Hall und Hohenlohe startet am Donnerstag, 5. März, um 8 Uhr auf dem Volksfestplatz, in Bad Mergentheim. Der Konvoi führt über Dörzbach, Ingelfingen, Kupferzell, Waldenburg, Neuenstein, Öhringen und Kochersteinfeld nach Möckmühl.

Unterwegs werden mehrere Discountermärkte angesteuert, an den Zentrallagern von Lidl nahe Waldenburg sowie von Kaufland bei Möckmühl sind größere Protestkundgebungen geplant.

Es wird mit mehreren hundert Schleppern und Treckern gerechnet, entlang der Strecke ist mit Behinderungen zu rechnen pm/ktm

