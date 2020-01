Prinzenpaar inthronisiert

Boxberg.„Elwetritsche spring nei“: Es war bis zum Rathaussturm und der Fastnachtseröffnung wieder ein gut gehütetes Geheimnis, ob und wer in der Kampagne 2020 die närrische Regentschaft der Narrhalla Boxberg in der Umpfertalmetropole übernehmen wird. Doch auch diesmal haben die Narrhallaoberen einen Volltreffer gelandet. Prinzessin Steffi I. und Prinz Danny I. (Stefanie und Daniel Hainz) werden als Narrhalla Prinzenpaar 2020 bis zum Aschermittwoch die närrische Regentschaft in der „Umpfertalmetropole“ übernehmen.

Närrische Kultur liegt in Familie

Dass man sich auf die närrische Regentschaft gut vorbereitet hat und die Register des närrischen Treibens bestens beherrscht, zeigte das Prinzenpaar bereits bei der Fastnachtseröffnung und der Inthronisation im Boxberger Ratskeller.

Prinzessin Steffi I. im schmucken Cinderellakleid und ihr Prinz Danny I. sind ein märchenhaftes Pärchen, das mit Spontanität, Freude und Herzlichkeit schon bei der Vorstellung das Narrenvolk begeisterte und eine heitere und fröhliche Fasnacht 2020 verkündete. Prinzessin Steffi I. stammt aus dem Boxberger Stadtteil Schwabhausen. Prinz Danny I. kam für seine Liebe aus dem bayrischen Ochsenfurt ins Umpfertal, wo die beiden jetzt mit ihren Kindern in Boxberg ihr Zuhause gefunden haben.

Dass man im Hause Hainz mit der Narrhalla nicht erst als Prinzenpaar eng verbunden ist, sondern die närrische Kultur in der Familie pflegt, hat Tochter Chiara bereits bewiesen. Sie war jeweils zwei Jahre als Narrhalla-Tanzmariechen und in der Garde der Silberfunken aktiv. Heute trainiert sie die beiden Narrhalla Tanzmariechen.

Der erste große öffentliche Auftritt für das Prinzenpaar 2020 wird der große närrischen Unterhaltungsabend der Narrhalla am Samstag, 8. Februar, um 19.31 Uhr in der Umpfertalhalle sein.

Karten hierfür gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 2. Februar, von 10.30 bis 12 Uhr im VfB-Sportheim sowie vom 3. bis 7. Februar bei der Sparkasse Boxberg. Restkarten für die Veranstaltung sind an der Abendkasse erhältlich.

Boxberger Fastnachtskalender

Und so geht es weiter im Boxberger Fastnachtskalender: Kinderfastnacht ist am Sonntag, 9. Februar, um 14 Uhr in der Umpfertalhalle, die Nacht der Narren der Bocknarrenzunft Boxberg am Samstag, 15. Februar, ab 19 Uhr in der Umpfertalhalle. Der Ballerball des VfB Boxberg-Wölchingen im VfB-Sportheim steigt am Samstag, 22. Februar, um 19.21 Uhr, das Bocknarrenschlagen im Rathaushof ist am Sonntag, 23. Februar, um 15 Uhr. Am Fastnachtsdienstag, 25. Februar, um 14 Uhr ist der Fastnachtsumzug.

Abends um 19 Uhr geht’s zum Faschingsausklang mit Fackelzug von der Umpfertalhalle zur Sparkasse mit der Geldbeutelwäsche am Narrenbrunnen. Anschließend ist der Zug zum VfB-Sportheim zum Fastnachtsverbrennen und dem Heringsessen. prewe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020