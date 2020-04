Predigten erklangen über den Ortsfunk

Windischbuch.Bereits zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen nutzten die evangelische und die katholische Kirchengemeinde die Ortsfunkanlage des Boxberger Stadtteils Windischbuch, um einen gemeinsamen, aber räumlich von den Gläubigen getrennten ökumenischen Gottesdienst zu feiern.

Wie schon am Palmsonntag versammelten sich wieder viele Bürger auf Balkonen, Terrassen oder an offenen Fenstern, um den Gottesdienst mitzufeiern. Dazu kamen auch etliche Angehörige anderer Gemeinden, die in ihren Autos bei offenen Fenstern den Gottesdienst mitverfolgten. Pfarrer Philipp Tecklenburg von der evangelischen sowie Pfarrer Edgar Wunsch von der katholischen Kirchengemeinde hielten ihre Ansprachen über die ungewöhnliche „Kanzel“ im Windischbücher Gemeindehaus. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von Saskia Zuber mit dem Bariton. Die Geistlichen waren dankbar dafür, die Anlage nutzen zu können. Sie wären jedoch froh, die Gläubigen bald wieder in den Gotteshäusern begrüßen zu können. orw

