Praktische Stoppelbearbeitung

Großrinderfeld.Das Landwirtschaftsamt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis veranstaltet am Mittwoch, 4. September, in Großrinderfeld zusammen mit dem Bioland-Landesverband Baden-Württemberg einen Informations- und Feldtag zur praktischen Stoppelbearbeitung. Alle Landwirte können an der Veranstaltung teilnehmen.

Ab 9.30 Uhr beleuchten in der Turn- und Festhalle Referenten ihre Erfahrungen zum Glyphosatverzicht und geben Empfehlungen zur mechanischen Unkrautregulierung im modernen Ackerbaubetrieb.

Nach einem Mittagsimbiss werden ab 13.30 Uhr auf einem in der Nähe gelegenen Stoppelfeld 14 verschiedene Grubber, Eggen und Striegel fachlich kommentiert im praktischen Einsatz zu sehen sein. Jeder Besucher kann dabei ein eigenes Bild von den unterschiedlichen Wirkungsweisen und Einsatzmöglichkeiten der Maschinen gewinnen.

Im Ackerbau kommt der mechanischen Unkrautbekämpfung eine zunehmend größere Bedeutung zu. Unkrautsamen, die vor der Aussaat des Wintergetreides zum Keimen gebracht werden, müssen später nicht mehr bekämpft werden. Eine effiziente, dem Standort angepasste Stoppelbearbeitung ist im modernen Ackerbaubetrieb nicht mehr wegzudenken. Die gesellschaftlich gewünschte Reduzierung des chemischen Pflanzenschutzes stellt vor zusätzliche Herausforderungen.

