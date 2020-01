Pokale für Igersheim und Oberwittstadt

Boxberg.Bei den Boxberger Hallenfußballturnieren der AH des VfB Boxberg-Wölchingen und um den begehrten Spotex-Arena-Cup kam es am Freitag und Samstag in der sehr gut besuchten Umpfertalhalle zu spannenden Begegnungen. Bereits am Freitagabend trafen acht Mannschaften aus der Region beim traditionellen AH-Turnier Ü35 des VfB Boxberg aufeinander.

Wie im Vorjahr wurde auf einem Hallenfeld mit Vollbande gespielt, wodurch der Spielfluss weniger unterbrochen und das Spielgeschehen dadurch insgesamt wesentlich schneller ablief. Pokalsieger des AH-Turnieres wurde die Mannschaft der Eintracht aus Walldürn in einem hoch spannenden Finale gegen den Vorjahresfinalisten 1. FC Igersheim, das erst im Neunmeterschießen mit 7:6 für Walldürn entschieden wurde. Im „kleinen Finale“ unterlagen die U-35-Spieler des SV Königshofen, ebenfalls in einem spannenden Neunmeterschießen, dem gastgebenden VfB Boxberg-Wölchingen mit 2:3.

Sowohl die Eintracht aus Walldürn, als auch die Igersheimer setzten sich in den Gruppenspielen und den Halbfinalbegegnungen souverän mit jeweils vier Siegen durch. Die abschließende Tabelle des AH-Turnieres: 1. Eintracht Walldürn, 2. FC Igersheim, 3. VfB-Boxberg-Wölchingen, 4. SV Königshofen, 5. SV Löffelstelzen/’Edelfingen, 6. Arkadas Lauda, 7. TSV Assamstadt, 8. SG Kirchhardt.

Beim Turnier um den begehrten Spotex-Arena-Cup, das am Samstag bereits zum zehnten Mal stattfand, kam es im Finale zu einer Neuauflage der Vorjahres-Endspielpaarung zwischen dem TSV Oberwittstadt und dem 1. FC Umpfertal. In einer anfangs sehr offenen Partie gingen die „Hausherren“ schnell mit 2:0 in Führung, mussten sich dann den überlegenen Gästen aus Oberwittstadt doch klar mit 2:5 geschlagen geben. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich der TSV Schwabhausen/Windischbuch I überlegen mit 5:0 gegen die SG Assamstadt/Umperftal durch. Auf den Plätzen fünf bis acht folgten der TSV Unterschüpf, die SG Bad Mergentheim/Löffelstelzen, der TSV Schwabhausen/Windischbuch II und der SV Uiffingen.

Im Verlauf der Turniere sahen die zahlreichen Zuschauer an beiden Tagen spannende und jederzeit faire Begegnungen, die von den Schiedsrichtern Erich Ziemer, Herbert Hemrich, Manfred Semmler, Björn Schumann und Thomas Schätzlein sehr aufmerksam geleitet wurden. Turnierarzt Wolfgang Hock und die beiden Rettungssanitäterinnen Corinna Mehrbrodt und Carina Behringer, die von der Turnierleitung für ihre Bereitschaft gewürdigt wurden, hatten bei der fairen Gangart aller Turnierteilnehmer an beiden Tagen keine nennenswerten Einsätze.

Auch die Zuschauer kamen beim Spotex-Arena-Cup auf ihre Kosten, denn sie freuten sich über attraktive Preise,, die in einer Verlosung alle 60 Minuten vergeben wurden. Als Hauptpreis wurden zwei Eintrittskarten für die Bundesliga-Begegnung TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg verlost.

Bei der Siegerehrung am Freitagabend gratulierten Bürgermeister Christian Kremer und Turnierleiter Wolfgang Throm den Siegermannschaften und überreichten die Präsente und den Siegerpokal. Den Spotex-Arena-Cup überreichten am Samstagabend Bürgermeisterstellvertreter Steffan Adelmann zusammen mit dem Ortsbeauftragen Roland Throm VfB-Vorstand Jochen Örtel und Sandra Weber in Vertretung von Spotex-Geschäftsführer Christian Kutirov. Der Turniersieger bekam neben dem Pokal auch einen Gutschein über 800 Euro für einen Trikotsatz. Für Nico Pfeufer vom TSV Schwabhausen, der mit sieben Treffen Torschützenkönig wurde, gab es auch eine Auszeichnung.

