Plastikfrei in nachhaltig erfolgreiche Zukunft

Qualität war der Garant für die 60-jährige Erfolgsgeschichte von Hofmann Menü. Nun soll Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus rücken, um der Story noch ein paar Kapitel hinzufügen zu können.

Schweigern. Eigentlich sollte der runde Geburtstag groß gefeiert werden. Es gab auch allen Grund dazu. Ein Wachstum von fünf Prozent in den Jahren 2018 und 2019 sorgte für Zufriedenheit. 11 000 Kunden bescherten einen Umsatz von rund 150 Millionen Euro. Auch den Gewinn baute das Unternehmen mit seinen 1200 Mitarbeitern an den Standorten Schweigern, Unterschüpf und Tauberbischofsheim kontinuierlich aus.

Es war also angerichtet. Doch dann kam das Coronavirus als ungebetener Gast und warf nicht nur alle Planungen für die Feierlichkeiten über den Haufen, sondern bremste auch den steten Aufwärtstrend aus. Schulen und Kindergärten mussten geschlossen werden; das gleiche Schicksal ereilte auch so manche Werkskantine. Zu den Kunden der Hofmann Menü Manufaktur gehören rund 8000 Kleinkantinen, aber auch Groß-Caterer mit 300 bis 400 Mittagessen. Ein enormer Absatzeinbruch war die Folge, der nicht ohne Auswirkungen auf den Betrieb bei der „Menü“, wie sie in Boxberg genannt wird, blieb.

Zuversichtlich in die Zukunft

„Wir mussten Kurzarbeit beantragen, manche Werke blieben tageweise geschlossen“, blickt Geschäftsführer Frank Hanses im Gespräch mit den FN zurück. „Mittlerweile können wir aber sukzessive wieder aus der Kurzarbeit herausgehen.“ Die Mitarbeiter hätten große Angst um ihren Arbeitsplatz gehabt. Aber es sei gelungen die Krise ohne betriebsbedingte Kündigungen zu überstehen. „Allerdings“, so der Geschäftsführer, „wird es noch bis Ende nächsten Jahres dauern, bis Hofmann Menü wieder das Niveau von 2019 erreichen wird.“

Doch in der Krise sieht Frank Hanses auch eine Chance für die Großküche mit ihren schockgefrosteten Menüs: „Die Corona-Pandemie hat gerade auch beim Essen einen ganz neuen Sicherheitsaspekt in den Fokus gerückt und für eine umfassende Hygiene-Diskussion gesorgt.“ Ein Umstand der dem Schweigerner Betrieb in die Karten spiele. „Wir bieten ein geschlossenes System. Das Essen wird bei uns zubereitet, dann verschweißt und erst beim Tischgast geöffnet. Ein geschlossenes System, das keinen Kontakt mit Dritten notwendig macht.“

Digitalisierung großes Thema

Damit nicht nur der Hygiene-Aspekt für die „Menü“ spricht, investiert das Unternehmen vor allem in die Digitalisierung, damit der Kunde eine optimale Serviceleistung bekommt. „Der Kantinennutzer soll nicht nur in den Kühlschrank seiner Kantine schauen und sich dort seinen wöchentlichen Speiseplan zusammenstellen können, vielmehr soll er Einblick erhalten, was Hofmann Menü sonst noch zu bieten hat und sich individuell sein Essen aussuchen können“, so der Geschäftsführer. „Viele Firmen werden in Zukunft viel Geld ausgeben, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern. Eine gute Verpflegung ist ein Aspekt dabei, und wir bieten eine individuelle Speisekarte mit großer Auswahl.“

In Richtung individueller Versorgung gehen auch die Konzepte „Gut Essen ohne Einkaufen“ oder „Wir-bleiben-Zuhause-Menü“, die auf die Versorgung von Privathaushalten abzielen. Innerhalb von 24 Stunden werden die Gerichte per DHL zugestellt. Einzige Herausforderung: Die Privathaushalte müssen mindestens sechs Gerichte bestellen, weil sonst die Kühlung im Styropor-Behälter nicht funktioniert. Und es sei auch weiterhin noch ein wenig Aufklärungsarbeit notwendig. Hanses: „Im Vergleich zu anderen Europäern traut sich der Deutsche noch nicht so richtig, Lebensmittel zu bestellen, da bedarf es noch ein wenig die Hemmschwelle zu senken.“ Die Umsätze in diesem Segment wurden während der Pandemie verdoppelt, Frank Hanses ist sich aber sicher, dass das Ende der Fahnenstange sicher noch nicht erreicht ist und der Umsatz von Privathaushalten noch steigen wird.

Aber nicht nur die Transformation hin zu mehr Digitalisierung wird eine Zukunftsaufgabe sein, auch die Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Mittelpunkt, obgleich die bei der Schweigerner Großküche schon immer großgeschrieben wurde. „Wenn unsere Fleischer Rumpsteaks schneiden, wandern die Reste nicht in den Abfallcontainer, sondern werden in der Wurstproduktion weiter verwertet“, sagt Marketing-Leiterin Jennifer Chur, um dabei gleich zu betonen: „Wir haben 25 Fleischer beschäftigt, die es zusammen auf rund 375 Jahre Berufserfahrung bringen und selbstverständlich bei der Hofmann Menü Manufaktur beschäftigt sind.“ Nur so könne die Qualität gehalten werden, die gegenüber den industriell fertigenden Mitbewerbern einen Wettbewerbsvorteil bringe.

Neue Zellulose-Verpackung

Doch damit nicht genug der Nachhaltigkeit: „Wir wollen in absehbarer Zeit komplett Plastik- und Aluminium-frei sein“, so Hanses. „Bislang beliefern wir Betriebskantinen schon größtenteils mit Essen in Zellulosebehältnissen. Bald werden wir die erste Großküche in Deutschland sein, die alle Kantinenessen in Holzstoffbehältern ausliefert. Die Verpackung ist innerhalb von 90 Tagen kompostierbar und komplett ohne Plastikfolie.“ Hofmann Menü habe einige Millionen in die Entwicklung investiert, da die nicht ganz einfache Aufgabenstellung lautete, das Material muss sowohl große Hitze als auch Kälte aushalten können. „Unsere neue Zellulose-Verpackung hält die Hitze sogar besser als die herkömmlichen aus Alu oder Plastik“, ist Hanses stolz auf das Ergebnis.

Die Qualität der Manufaktur habe beispielsweise auch die Helios Kliniken überzeugt, einen Großauftrag ins Umpfertal zu vergeben. Der private Krankenhausbetreiber hat nun erstmals mit sechs ausgewählten Sterneköchen zusammengearbeitet, um ein neues gastronomisches Angebot zu entwickeln und die Speisenversorgung für die Patienten in den 86 Kliniken auf ein neues Niveau zu heben. Natürlich können die Sterneköche nicht die Menüs tagtäglich für die jährlich mehr als fünf Millionen Patienten selbst kochen. Dafür bedarf es einer Großküche, die die Rezepte qualitativ adäquat zubereiten kann.

Bei der Auswahl durch Testessen setzte sich die Hofmann Menü Manufaktur gegenüber den Mitbewerbern durch und erhielt den Auftrag. Und so werden bald sechs verschiedene Sterne-Menüs regelmäßig in die Privatkliniken geliefert – natürlich mit den betriebseigenen Lastwagen und Fahrern.

„Für uns ist es wichtig, dass die Logistik im Haus bleibt, weil der Kontakt der Fahrer mit den Kunden ein wichtiger Gradmesser für die Zufriedenheit mit unserem Produkt und unserem Service ist“, sagt Frank Hanses. „So können wir schnell reagieren, wenn’s wo klemmen sollte.“

Langfristig ein Standort

Und noch eine Zukunftsvision hat der Geschäftsführer: „Langfristig wollen wir die drei Küchen in Schweigern, Unterschüpf und Tauberbischofsheim an einem Standort vereinen.“ Aber das ist Zukunftsmusik, denn erst gilt es einmal Corona und seine Folgen zu bewältigen. Und abschließend gibt’s noch gute Aussichten für Boxbergs Bürgermeister Christian Kremer. „Wir wollen auch mit dem neuen Standort Boxberg treu bleiben.“

