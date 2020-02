Plan ist „nur“ eine „Absichtserklärung“

Die Sanierung der Großrinderfelder Straße in Schönfeld ist mit Kosten in Höhe von 1,84 Millionen Euro das größte Investitionsvorhaben im Haushaltsplan der Gemeinde Großrinderfeld.

Großrinderfeld. Als eine „Absichtserklärung, nicht mehr und nicht weniger“, bezeichnete Kämmerer Werner Horn den Haushaltsplan für 2020 bei seiner Präsentation in der Gemeinderatssitzung im Großrinderfelder Rathaus am Dienstagabend. „Was in dem Werk steht, muss nicht zwingend gemacht und sollte nicht zu sehr auf die Goldwaage gelegt werden.“ Mit Blick auf die geplanten Investitionen sagte Horn, dass Großrinderfeld „wahnsinnig dick“ dabei sei. Dafür will die Gemeinde einen Kredit von 1,5 Millionen Euro aufnehmen. Diesem und den weiteren Vorhaben aus den Haushaltsplan stimmte der Gemeinderat einstimmig zu.

Umstellung auf Doppik

Einleitend wies Horn auf das neue Doppikverfahren hin, das ab 2020 für alle Kommunen verpflichtend ist. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ist damit passé. „Künftig gibt es Drei-Komponentenmodell aus Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie der Bilanz“, erklärte Horn.

Der Kämmerer stellte dann die wichtigsten Kennzahlen aus dem 216 Seiten umfassenden Werk vor. Die Erträge im Ergebnishaushalt aus Verwaltungstätigkeit liegen bei 10 396 835 Euro, dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 9 831 727 Euro. Abzüglich den Zinsaufwendungen von 53 000 Euro beträgt das ordentliche Ergebnis damit 512 108 Euro. Zu den Neuerungen des Doppik-Verfahrens erläuterte der Kämmerer, dass alle Abschreibungen für das Vermögen der Gemeinde ab 2020 im Ergebnisplan als Aufwand gebucht werden.

1,5 Millionen Euro nimmt die Gemeinde Großrinderfeld für die geplanten Investitionen auf. Diese Summe fließt in den Finanzhaushalt, in dem alle Geldflüsse im Haushaltsjahr aufgeführt sind. Nach Abzug der Auszahlungen weist er einen Liquiditässaldo von minus 822 407 Euro auf.

Wichtigste Maßnahmen

Horn nannte dann die wichtigsten Maßnahmen im Vermögenshaushalt: Die mit Abstand größte Investition ist die Sanierung der Kleinrinderfelder Straße in Schönfeld, für die 1 840 000 Euro veranschlagt sind.

Weitere große Posten sind das Feuerwehrgerätehaus Großrinderfeld mit 1 300 000 Euro und die Erschließung des Baugebiets Knauer mit 580 000 Euro.

Bei 3 714 625 Euro lag der Schuldenstand zu Jahresbeginn. Ende 2020 steigt er nach Kalkulation der Gemeindeverwaltung auf 4 879 625 Euro. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1211 Euro.

Mit dieser Zahl ist Kämmerer Werner Horn mit Blick auf die Einwohnerzahl von 4081 Einwohner nicht unzufrieden.

Der Haushaltsplan sei immer sehr optimistisch gedacht, betonte Horn. Er sei zwar ein wesentlicher Faktor, ihm sollte aber auch nicht zu viel Bedeutung beigemessen werden. Bei jeder Investition sei die Zustimmung des Gemeinderats notwendig. Bei größeren Vorhaben wie zum Beispiel der Sanierung der Kleinrinderfelder Straße in Schönfeld verpflichte sich die Gemeinde durch vertragliche Vereinbarungen aber über einen längeren Zeitraum: „Schon jetzt steht fest, dass diese Investitionen im nächsten Haushaltsplan definitiv rein müssen“, machte Horn deutlich. Unmittelbar vor der Abstimmung über den Haushaltsplan erläuterte Horn noch wichtige Formalien zu der Verabschiedung: Der Gemeinderat müsse explizit einer Haushaltsatzung zustimmen. Sofern der Haushaltsplan dann nicht von der Kommunalaufsicht beanstandet wird, können die geplanten Kredite dann aufgenommen werden.

