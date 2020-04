Parkendes Auto beschädigt

Impfingen.Sachschaden von über 3000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker vergangenes Wochenende in Impfingen. Zwischen Samstag und Sonntagnachmittag stand ein silberner BMW, vor dem ehemaligen Rathaus Impfingen in der Hauptstraße. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken blieb ein anderes Fahrzeug an dem BMW hängen. Hierbei wurde dieser in einer Höhe von 30 bis 60 Zentimeter am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Auch konnten blaue oder schwarze Lackspuren von dem Fahrzeug des Unfallverursachers an dem beschädigten Auto festgestellt werden. Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, in Verbindung setzen.

