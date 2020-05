Parabel über den Machtmissbrauch

Stefan Rauch hat ein neues Musical komponiert. In „Endivio und die Mauer“ werden Sklaverei und Machtmissbrauch thematisiert.

Boxberg. Zahlreiche heiß diskutierte Themen unseres eigenen Lebens gelangen im neuen Album von Stefan Rauch ins Blickfeld des Publikums. Dass eine teilweise grausame Tierwelt nur von menschlichem Verhalten übertroffen wird, zeigt die neue musikalische Parabel in vielen Facetten.

Wer hat nicht schon einmal seinen Einfluss oder seine Macht missbraucht, Untergebenen seinen Willen aufgezwängt, um die schwächere Position eines Menschen auszunutzen und diesen gegebenenfalls zu demütigen? Was mit Funktionserfüllung, Akkordarbeit und der Verweigerung von Mindestlohn beginnt, setzt sich vielfach fort in Ausbeutung, Machtmissbrauch und Sklaverei. Darum geht es im neuen Musical.

„Endivio und die Mauer“ heißt der mittlerweile vierte Teil der Erfolgsstory um die krabbelnden Wald- und Wiesenbewohner. Biologieunterricht leicht gemacht: Brutpflege, Verpuppung, Hirtentäschelkraut und Florfliegen finden hier ihren Platz.

Zur Handlung: Sahen sich die roten Waldameisen in den ersten Folgen nur mit dem feindlichen Ameisenbären, dann mit Flugameisen und zuletzt mit hungrigen gelben Termiten konfrontiert, erscheinen nun schwarze Sklavenhalter-Ameisen (Prothomognathus americanus) auf der Bildfläche und treiben ihr Unwesen. Die Sicherheit aller Bewohner des Ameisenbaus ist in Frage gestellt. Auch für die bisher in Symbiose mit den Ammen lebenden Blattläuse Kastanio, Duo-Glasio, Ruccolo und Basilico endet die Ruhe, denn Entführen, Manipulieren und Ausnutzen gehört zum Geschäft der Sklavenhalter. Nimmfix, Giftmix und Austrix heißen diese sozialen Parasiten und benehmen sich ihren Namen entsprechend. Andere dafür geraten in Bedrängnis und werden zum Spielball roher Kräfte. Nur durch gemeinsamen Einsatz kann die Befreiung gelingen.

Sehr witzige und teilweise in Reimform präsentierte Dialoge, insbesondere der Ameisenbär (Ronny Seifert) aus dem Erzgebirge („Die Mauer muss weg“), lassen Parallelen zu unserer deutschen Ost-Westgeschichte aufblitzen.

Doch hinter diesen vordergründig lustigen Worten steckt viel böse Wahrheit. „Puppen aller Art und Viren. Ich steh’ total aufs Infizieren!“ „Einmal gespritzt, schon sind sie willig und ohne Mindestlohn, sehr billig.“

Die außergewöhnliche Blattlaus Endivio stellt schließlich klar: „Ketten, Mauern und Machtmissbrauch gibt es mitten unter uns und vom Drohen, Befehlen, Marschier ‘n wird mir nur schlecht.“ Am Ende bleibt die Frage nach Schikanen, Strapazen und Leid und wann es endlich genug ist mit Gewalt, sowohl mit Worten als auch mit Händen. Die Antwort folgt als Hoffnungsfunke im Abschlusslied: „Statt den Terror weiden, packt den Frieden aus!“

Die Aufnahmen zu seinem 13. Album konnte Stefan Rauch wenige Tage vor Beginn der Corona-Pandemie fertig stellen. Die gemeinsam mit Andy Horn (Tonstudio Berolzheim) komponierte Musik hat großes Ohrwurmpotenzial und nun beste Tonträger-Qualität. Insgesamt finden sich unter den neun Titeln neben Balladen und etwas Swing zumeist peppige, rockige und sehr rhythmische Nummern, die sofort zum Mitmachen animieren.

Als Erzähler der Geschichte konnte wiederum ein „alter Hase“ gewonnen werden: Stefan Müller-Ruppert (Buchen). Mit seiner unnachahmlichen Bass-Stimme entführt er die Hörer in eine andere Welt.

In einem mehrwöchigen Nachmittagsprojekt der Realschule in Boxberg studierten Schülerinnen der 8. Klasse die Sprechszenen und den Chorgesang ein. Für die Mehrstimmigkeit und den Soul sorgte am Ende Christiane Weber (Boxberg). Die begeisterten Kinder und Erwachsenen der Chöre um Stefan Rauch warten nun voller Spannung, wann die für Mai vorgesehene Premiere nachgeholt werden kann. pm

