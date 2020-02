Offen für Freiflächenphotovoltaik

Der Großrinderfelder Gemeinderat ist gegenüber Investoren von Freiflächenphotovoltaik-Anlagen aufgeschlossen. Die konkreten Umsetzungen sollen in einem Bebauungsplan geregelt werden.

Großrinderfeld. Freiflächenphotovoltaik ist in der Gemeinde Großrinderfeld künftig denkbar. Der Gemeinderat fällte in der Sitzung am Dienstag im Großrinderfelder Rathaus einen Grundsatzbeschluss für diese Art der Energienutzung. Der neue Bürgermeister Johannes Leibold und mehrere Gemeinderäte betonten aber, dass über Vorhaben von Investoren im Einzelfall entschieden werden soll.

Immer mehr Privatpersonen und Unternehmen seien in letzter Zeit auf die Gemeinde zugekommen, um sich nach der Zulässigkeit von Freiflächenphotovoltaik-Anlagen zu erkundigen, erklärte Leibold. Er selbst bewertet eine Aufstellung von Anlagen positiv: „Wir können nicht gegen alles sein. Über einen Bebauungsplan haben wir die Möglichkeit festzulegen, wo wir das haben wollen“, sagte Leibold.

Überwiegende Zustimmung

Aus dem Gemeinderat erhielt der Bürgermeister Zustimmung für diesen Kurs: „Ich bin dafür, dass wir das unbedingt machen. Wir haben das Heft des Handelns ja selbst in der Hand“, meldete sich Walter Lutz zu Wort.

„Es ist nicht mehr zeitgemäß dagegen zu sein“, sagte Sven Schultheiß. Auch er sprach sich dafür aus, im Einzelfall zu entscheiden und keine „übermäßige“ Bebauung umzusetzen. Hubert Kraus brachte die Idee ein, bei der Aufstellung stufenweise vorzugehen. Gemeinderat Rainer Gerhards plädierte ebenfalls für die Nutzung von Freiflächenphotovoltaik in der Gemeinde. Ihm ist es jedoch wichtig, dass die Bebauung im Einklang mit dem Naturschutz geschieht.

Der einzige Gemeinderat, der den Grundsatzbeschluss ablehnte, war Ralf Schieß. Er stellte sich vehement dagegen: „Das ist ein Flächenfraß. Die Äcker fallen bei dieser Nutzung 30 bis 40 Jahre weg und bringen ökologisch nichts, weil sie nicht beweidet werden“, sagte Schieß. Zudem seien bei einer Aufstellung von Anlagen in den meisten Fällen Ausgleichsflächen notwendig, dazu komme noch der Insektenschutz. Mit Sorge blickte Schieß auf den steigenden Ausbau von Freiflächenphotovoltaik: „In Baden-Württemberg sind es mittlerweile bis zu 200 Hektar im Jahr. Irgendwann gibt es keine Flächen mehr zum Bewirtschaften für die Landwirte.“

Schieß schlug vor, noch Dächer für Photovoltaik zu verwenden und auch solche Flächen, die sich nicht für die landwirtschaftliche Nutzung eignen.

Kriterienkatalog festlegen

Manfred Wörner erwiderte, dass der Grundsatzbeschluss aus seiner Sicht nicht heiße, dass die Gemeinde generell für Freiflächenphotovoltaik sei: „Wir sind lediglich offen für Anträge. Es gibt Flächen, wo es sinnvoll ist“, sagte Wörner. „Wir sollten einen Kriterienkatalog zugrunde legen, in dem wir festlegen können, wo eine Aufstellung von Anlagen Sinn macht“, regte Gemeinderätin Helga Koch an. Es sollten lokale Investor gefunden werden, so dass die Gewerbesteuer in der Gemeinde bleibt, sagte Koch.

Rainer Gerhards nannte als Möglichkeit, mit einer kleinen, lokalen Anlage zu starten, damit die Gemeinde erste Erfahrungswerte bei der Umsetzung einer Freiflächenphotovoltaik-Anlage bekomme.

