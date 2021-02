Öffentliche Vorstellung der Boxberger Bürgermeisterkandidaten auf am 5. März terminiert

Boxberg.Der Boxberger Gemeinderat legte in seiner Sitzung am Montag den Termin für die öffentliche Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl auf Freitag, 5. März, um 18 Uhr in der Umpfertalhall fest. Allerdings soll sie nur stattfinden, wenn es mehr als einen Bewerber gibt. Bislang ist nur der Unterschüpfer Thomas Henninger auf das Kandidatenkarussell aufgesprungen. Noch nicht endgültig festlegen konnte man jedoch die genauen Modalitäten. Sie werden nach aktuellem Stand der Corona-Verordnungen erfolgen. Bürgermeister Christian Kremer hofft, dass die Bürger der Vorstellung in der Halle beiwohnen können. Er kann sich aber auch vorstellen, dass es eine Art Hybrid-Veranstaltung gibt, bei der sowohl Bürger in die Halle kommen können als auch eine Übertragung im Internet erfolgen wird.

