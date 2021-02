Öffentliche Vorstellung am 5. März

Boxberg.Die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 14. März, rückt näher. Den letzten terminlichen Eckpfeiler setzte der Gemeinderat am Montag in seiner Sitzung in der Umpfertalhalle. Die öffentliche Kandidatenvorstellung soll am Freitag, 5. März, um 18 Uhr in der Boxberger Umpfertalhalle stattfinden. Dies beschloss das Gremium einstimmig, aber mit Einschränkungen. Weder die Modalitäten stehen endgültig fest noch ist abschließend entschieden, ob überhaupt eine öffentliche Kandidatenvorstellung erfolgen wird.

„In Zeiten von Corona ist eine solche Veranstaltung nicht einfach zu planen“, erläuterte Bürgermeister Christian Kremer. „Wünschenswert wäre natürlich, wenn die Bürger in die Umpfertalhalle kommen könnten.“ Aber das sei letztendlich von der Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig und davon, welche Verordnungen gerade gelten würden. Deshalb bestehe auch die Möglichkeit, die Vorstellung im Internet zu übertragen und nur eine bestimmte Zahl oder eben gar keine Zuhörer in der Halle zuzulassen.

{element}

Zudem schlug der Rathaus-Chef vor, nur dann eine öffentliche Kandidatenvorstellung durchzuziehen, wenn es mehr als einen Bewerber geben wird. Bislang hat sich nur der Unterschüpfer Thomas Henninger beworben. Der Gemeinderat stimmte dieser Einschränkung zu.

Kupprichhausens Ortsvorsteherin Karin Körner merkte an, dass am 5. März Weltgebetstag sei, an dem viele Frauen aus dem Stadtgebiet teilnehmen. „Wir haben einen engen Zeitrahmen, so dass kein anderer Tag für die Kandidatenvorstellung infrage kommt“, erwiderte Bürgermeister Christian Kremer. Der Termin müsste einige Tage vor dem Wahltag stattfinden, weil man mit vielen Briefwählern rechne. hut

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.02.2021