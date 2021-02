Nur 100 Personen dürfen in die Halle

Die Modalitäten für die öffentliche Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten am Freitag, 5. März, um 18 Uhr sind geklärt. Es wird eine Hybridveranstaltung. 100 Personen dürfen in die Umpfertalhalle.

Boxberg. Eine offizielle Vorstellungsrunde der Bewerber/-in um das Amt des/der Bürgermeisters/-in der Stadt Boxberg findet am Freitag, 5. März, um 18 Uhr in der Umpfertalhalle statt. Aufgrund der aktuell gültigen Vorschriften der Corona-Verordnung dürfen allerdings lediglich 100 Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Die Vorstellung wird daher zeitgleich ins Internet übertragen.

Livestream

Die Vorstellungsrunde können Interessierte live mitverfolgen unter: https://youtu.be/JKoD3DiVOKw. Den Link zu dem Livestream finden Sie auch auf der Startseite der Homepage der Stadt unter www.boxberg.de. Auch mit einem im Mitteilungsblatt veröffentlichten QR-Code gelangt man direkt zur Videoübertragung. Einen Mitschnitt der Kandidatenvorstellung wird die Verwaltung zeitnah nach der Veranstaltung auf der Internetseite von Boxberg veröffentlichen.

Dabei sein in der Umpfertalhalle

Wenn jemand an der Veranstaltung in der Umpfertalhalle teilnehmen möchten, so ist dies nur nach vorheriger Anmeldung unter kandidatenvorstellung@boxberg.de oder unter Telefon 07930/60542 möglich. Da lediglich 100 Teilnehmer zugelassen werden können, werden die Plätze nach dem Zeitpunkt des Anmeldeeingangs bei der Stadt Boxberg vergeben.

Jeder Ortsteil erhält dabei ein Kontingent an Sitzplätzen, das sich prozentual nach der Einwohnerzahl richtet. Anmeldungen werden ab Montag, 1. März, um 8 Uhr entgegengenommen.

Reservierungen ab 1. März

Zuvor eingegangene Reservierungen (per Mail oder per Telefon) können nicht berücksichtigt werden. Pro Anrufer beziehungsweise E-Mail-Absender kann maximal ein Platz reserviert werden. Für die Reservierung braucht die Verwaltung den vollständigen Namen, die Anschrift sowie Telefonnummer beziehungsweise E-Mailadresse. Sollte die Anmeldung Berücksichtígung finden, so erhält man eine Platznummer, mit der man am Veranstaltungsabend eingelassen wird. Ohne Platznummer ist eine Teilnahme nicht möglich.

In der Halle müssen die Hygienevorschriften entsprechend der Corona-Verordnung eingehalten werden. Daher müssen alle Besucher eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske tragen. Diese ist mitzubringen.

Fragen an die Kandidaten

Am Wahlabend besteht die Möglichkeit Fragen an die Kandidaten zu richten. Nachdem die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, hat die Verwaltung die E-Mail-Adresse buergermeisterwahl@boxberg.de eingerichtet. Unter dieser Adresse können ab sofort Fragen an die Bewerber/-in formuliert werden. Die bis zum 3. März um 18 Uhr eingegangenen Mails werden vom Wahlausschuss gesichtet und zu Themenkomplexen gebündelt. Aus diesem Fragenpool werden am Wahlabend von den Moderatoren Fragen an die Bewerber/-in gestellt.

Datenschutz

Von allen an der Veranstaltung in der Umpfertalhalle Teilnehmenden ist es aufgrund der Corona-Verordnung notwendig, dass deren personenbezogenen Daten erhoben werden. Mit der Angabe der Daten erklärt man sich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Die Datenschutzerklärung findet man auf der Homepage unter http://v2.boxberg.de/in-dex.php/105-verwaltung/407-datenschuterklaerung. Die Daten werden nach vier Wochen wieder gelöscht. stvb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.02.2021