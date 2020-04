Nostalgie kommt auf

Main-Tauber-Kreis.Da mag bei manchem Autofahrer etwas Nostalgie aufgekommen sein: Die Beträge für einen Liter Super und Diesel erinnerten am Wochenende an einer Tankstelle in Tauberbischofsheim an Benzinpreise, wie es sie in den 1980er und 1990er Jahren gab. Wenn sich jetzt auch noch die passende Währung – D-Mark statt Euro – hinzugesellen würde . . . Die derzeitigen Literpreise dürften aber wohl nicht von langer Dauer sein. Bild: Klaus T. Mende

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020