Norbert Tremmel geehrt

Windischbuch.Zur jährlichen Hauptversammlung des Männergesangvereins Eintracht Windischbuch hieß der Vorsitzende Horst Geldenbott zahlreiche der aktuell 78 Mitglieder begrüßen. Wegen der Ereignisse der Corona-Pandemie fehlten aber bereits die ersten Mitglieder zum Schutz ihrer Gesundheit und inzwischen wurden erstmalig in seiner über 90-jährigen Vereinsgeschichte alle Vereinsaktivitäten eingestellt. Zunächst bat der Vorsitzende die aktiven Sänger zum Vortrag des Liedstücks „Frei wie der Wind“ unter der Leitung von Katharina Schwab.

Im Bericht des Vorstandes konnte Horst Geldenbott über zahlreiche Aktivitäten des vergangenen Jahres berichten. Ihm folgte der Bericht der neuen Dirigentin Katharina Schwab. Den Kassenbericht präsentierte Karl Schneider sehr detailliert. So stehe der Verein finanziell weiterhin auf einem guten Fundament. Nach dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung standen Ehrungen an. So wurde Norbert Tremmel für sein 40-jähriges Engagement im Männergesangverein von der Dirigentin Katharina Schwab und vom Vorsitzenden Horst Geldenbott ausgezeichnet. Anschließend bedankte sich Ortsvorsteher Roland Schneider beim Gesangverein für die Vereinsarbeit im Ort. mgv

