Nils Jarosz holt sich den Sieg

Boxberg.An vielen Schulen ist er zu einem Fixpunkt im Jahreskalender geworden, landesweit nehmen Schüler teil, um die Lesekompetenz und das Interesse am Lesen zu fördern – der Lesewettbewerb der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Jetzt versammelten sich hierzu auch in Boxberg die fünften und sechsten Klassen in der Mediothek, um dort gemeinsam einen Schulsieger zu küren.

Qualifiziert waren die Klassensieger der sechsten Klassen. Hierzu gehörten diesmal : Nils Jarosz, Luise Schneider, Naomi Sohns und Sarah Thoma. Diese bewiesen sich bereits im Vorfeld als sichere Leser und überzeugten die Fachlehrer davon, dass sie für den Schulentscheid gerüstet sind.

Nach einer Begrüßung und kurzen Einführung durch Konrektor Andreas Böhrer präsentierten dieSchüler ihre Bücher. Nils Jarosz las aus „Die Gräfin mit dem eiskalten Händchen“ von Johnny Sinclair, Luise Schneider präsentierte „Alles vom Franz und seinen Freunden“ von Christine Nöstlinger, Naomi Sohns nahm sich das Buch „Lotta Leben“ von Alice Pantermüller und Daniela Kohl vor und Sarah Thoma las „Das Geheimnis des roten Ritters“ von Cornelia Franz.

Nach einer kurzen Pause legte Fachlehrerin Isabelle Koch den einzelnen Schülern den Fremdtext vor. Das bedeutet, dass aus einem Buch vorgelesen wurde, welches zuvor nicht bekannt war. Hier wählte die Fachlehrerin das amüsante Buch „Nerd forever“ von Manfred Theisen aus. Eine witzige Geschichte mit ernstem Hintergrund, die die Schüler in ihren Bann zog und so den Zuschauern mehr Lust auf Lesen machte.

Sowohl beim Wahl- als auch beim Fremdtext zeigten alle Leser, dass sie durchaus in der Lage gewesen wären, die Schule am Regionalentscheid in Bad Mergentheim zu vertreten. Doch die Jury, die aus Johanna Adelmann, Andreas Böhrer, Sebastian Müller, und Ilona Wild bestand, kürte nur einen Sieger.

Die Wahl fiel auf Nils Jarosz, der sowohl bei der Buchvorstellung als auch beim Fremdtext durch eine gelungene Intonation glänzte. Im Frühjahr 2020 wird er die Schule nun am Regionalentscheid in Bad Mergentheim vertreten. Es kann zwar auch dort wieder nur einen Sieger geben, doch Gewinner werden letzten Endes alle Schüler aus den einzelnen Klassen der Schulen sein, die am Lesewettbewerb teilgenommen haben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019