Neues Fahrzeug für Unterschüpfer Feuerwehr

Erdarbeiten vergeben: Im Wohngebiet „Lindenrain II“ in Boxberg werden im zweiten Bauabschnitt weitere Bauplätze erschlossen. Auch der Caritasverband des Main-Tuber-Kreises will dort ein größeres Vorhaben realisieren. Die Erschließungsarbeiten wurden in der Gemeinderatssitzung am Montag zum Angebotspreis von rund 297 000 Euro einstimmig an die Firma Konrad Bau GmbH aus Gerlachsheim vergeben.