Neuer Flyer jetzt erhältlich

Main-Tauber-Kreis.Das „Liebliche Taubertal“ von Rothenburg bis Freudenberg brilliert nicht nur mit seinen Burgen, Schlössern, Klöstern und Museen sowie seinen Rad- und Wandermöglichkeiten, sondern auch mit seinem kulinarischen Profil. Diese Angebote sind unter der Überschrift „Taubertal kulinarisch erleben“ in einem Flyer zusammengefasst. Dieser kann ab sofort angefordert werden kann.

„Das kulinarische Profil unserer Ferienlandschaft setzt sich aus edlen Weinen und tauberfränkischen Bieren sowie den schmackhaften Speisen mit Produkten aus der heimischen Landwirtschaft bzw. aus Natur und Wald zusammen“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“.

Manch Alleinstellungsmerkmal

Hierbei kann der Landstrich an Tauber und Main auf so manches Alleinstellungsmerkmal verweisen. Beim Wein ist es beispielsweise die Rebsorte Tauberschwarz, die nur an der Tauber angebaut wird. Ein wunderbarer Rotwein, der auch im Sommer bei höheren Temperaturen gut verkostet werden kann. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist der Grünkern, der milchreif geerntete Dinkel. Seit zwei Jahren wird dieses Produkt durch die Grünkernkönigin Annika I. repräsentiert, die selbst von einem Grünkernhof stammt.

Im Flyer „Taubertal kulinarisch erleben“ wird Annika vorgestellt. Sie berichtet, dass der Grünkern vor rund 300 Jahren wohl aus der Not heraus entdeckt wurde. Aufgrund der Hungersnot haben die Menschen den noch grünen Dinkel von ihren Feldern vorzeitig geerntet und dann im Backofen gedarrt. „Schon war dieses schmackhafte Produkt entdeckt, welches heute die Speisekarten sowohl von gutbürgerlichen Gasthöfen als auch von Sternebetrieben bereichert“, sagt Jochen Müssig weiter.

Im Flyer „Taubertal kulinarisch erleben“ wird neben der Beschreibung der Landschaft auch auf Grünkernrezepte, die Grünkernwochen – immer von der ersten bis zur dritten Juliwoche eines Jahres –, auf den Wein, Fleisch und Fisch sowie leckere Desserts eingegangen. Selbstverständlich werden auch die heimischen Brauprodukte und die Edelobstbrände erwähnt. Das Heft informiert zudem über die Betriebe, welche sich der Initiative „Taubertal kulinarisch erleben“ angeschlossen haben.

Für Rad- oder Wandertour

Der Flyer kann etwa zur Vorbereitung einer Rad- oder Wandertour und herrlicher Urlaubstage im „Lieblichen Taubertal“ genutzt werden. tlt

