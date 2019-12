Neuen Bahn-Takt diskutiert

Boxberg.Zu einer verspäteten Abschlusssitzung anlässlich der Kreistagswahl traf sich Kreisrat Dietmar Hofmann mit den Mitgliedern des SPD-Ortsvereins Boxberg-Ahorn. Gemeinsam war man zu den Freunden nach Grünsfeld gefahren. Mit dabei war auch Siegfried Neumann aus Lauda.

Im Mittelpunkt des Treffens stand die Freude über den Wiedereinzug ihres „Spitzenkandidaten“ in den Kreistag. Moniert wurde der Zuschnitt den Wahlkreises. Es sei nur ein Kandidat gewählt worden, der kein amtierender Bürgermeister sei, beklagten die SPD-Mitglieder. Die unerwartete Wahlkampfhilfe der aktuellen Klimadebatte zugunsten der Grünen habe diesen Erfolg noch wertvoller gemacht. Dietmar Hofmann bedankte sich bei den Kandidaten für ihre Bereitschaft ihrer Kandidatur.

Thema war auch „das von der Landesregierung ausgebremste Volksbegehren“ für „Gebührenfreie Kitas“. Die Mitglieder des Ortsverbands sähen gespannt einer richterlichen Entscheidung entgegen, um anschließend mit der Sammlung der Unterschriften bei deren Befürwortern zu beginnen. Nicht weniger spannend bleibe, ob das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ oder das für gebührenfreie Kindergärten bzw. Betreuung als erstes Volksbegehren in die Landesgeschichte eingehe. Die Mitglieder betrachten das vorgelegte Volksbegehren zum Artenschutz mit gemischten Gefühlen. Einerseits stufe man es als außerordentlich wichtig ein. Doch dürften dabei nicht die Hauptbetroffenen, nämlich die Landwirte, vergessen werde. Sie gelte es mitzunehmen und die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, war man überzeugt.

Auch die lokale Politik kam nicht zu kurz. Angesichts der zu Ende gehenden Sanierungsarbeiten in Boxbergs Hauptstraße wurde über verkehrslenkende Maßnahmen diskutiert. Diese wären beispielsweise eine punktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung am Ortseingang in Höhe der neu entstandenen Tagespflegeeinrichtung zum neu erbauten Edeka-Markt sowie die Anbringung eines Radfahr-Schutzstreifens in der Ortsmitte.

Wiederholt erörtert wurde von den SPD-Mitgliedern die Kooperationsvereinbarung der Stadt Boxberg mit dem Tageselternverein. Schließlich gehöre Boxberg zu den wenigen Kommunen im Kreis, die diese Vereinbarung noch nicht unterzeichnet haben. Zudem wurde über den neuen Stundentakt der Bahn für Boxberg und Ahorn diskutiert. spd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019