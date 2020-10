Neue Möblierung für das Sportheim

Im Mittelpunkt der Generalversammlung des VfB Boxberg/Wölchingen, an der rund 60 Mitglieder teilnahmen, standen Ehrungen und Rechenschaftsberichte.

Boxberg/Wölchingen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jochen Oertel erhob sich die Versammlung zur Totenehrung der im vergangenen Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder Alfred Belz, Alois Löffler, Bernd Galonska, Horst Krenz und Herbert Pfister.

In seinem Tätigkeitsbericht führte Oertel zunächst aus, dass seit der Generalversammlung im März 2019 insgesamt 15 Vorstandssitzungen abgehalten wurden. In diesen Vorstandssitzungen werden alle Themen rund um unser Vereinsleben diskutiert. Dabei treffe der Vorstand, unter Abwägung aller bekannten Fakten und Gesichtspunkten, die, im Sinne des Vereins, beste Entscheidung. In diesem Zusammenhang sei der Vorstand immer für Anregungen sowie konstruktive Kritik offen und dankbar.

Zu der Mitgliederentwicklung konnte Oertel ein positives Fazit ziehen. Der Verein zähle 422 Mitglieder, wovon 46 Mitglieder in einer festen ehrenamtlichen Funktion für den Verein tätig seien.

Als nächstes standen die Finanzen und die Investitionen im Mittelpunkt. Oertel erklärte den anwesenden Mitgliedern, dass aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen der Verein deutlich weniger Einnahmen als zu normalen Zeiten erwirtschaften wird. Oertel konnte den anwesenden Mitgliedern weitere Projekte nennen, welche seit der letzten Generalversammlung abgeschlossen werden konnten. Hier hob Oertel vor allem die Anschaffung von neuen Stühlen und Tische für das renovierte Sportheim heraus, da diese nun optisch hervorragend in das Sportheim passen werden.

Die Zukunftsplanung des Vereins, sei gerade im sportlichen Bereich mit dem 1. FC Umpfertal sehr gut aufgestellt. An dieser Stelle bedankte er sich auch nochmals bei den Verantwortlichen des 1. FC Umpfertal, dass die Zusammenarbeit sehr gut und harmonisch ablaufe. Weiter erklärte Oertel, dass im Moment wieder Pflegemaßnahmen an beiden Sportplätzen stattfinden werden, damit optimale Bedingungen für die Jugend und die Herrenabteilung vorliegen.

Zum Schluss seines Berichts stellte Jochen Oertel die Planungen für das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Vereins im nächsten Jahr vor. Er hoffe, dass diese Festlichkeiten stattfinden können und nicht zu stark durch die Corona-Krise beeinflusst werden wird.

Anschließend folgte der Bericht des Vergnügungsausschusses, welcher von Goran Grujic vorgetragen wurde. Sie listeten die im vergangen Vereinsjahr durchgeführten Veranstaltungen auf. Bei 92 Veranstaltungen waren insgesamt 266 Helfer im Einsatz, eine beeindruckende Zahl. Ohne die ehrenamtliche Mithilfe wäre es nicht möglich, den Sportheimbetrieb aufrecht zu erhalten

Jugendleiter Erik Reichert zeigte den anwesenden Mitgliedern, eine kurze Zusammenfassung der Jugendgeneralversammlung, welche direkt vor der Generalversammlung stattfand. Bei seinem Bericht ging er besonders auf die Leistungen der A-Junioren der JSG Umpfertal/TSV Assamstadt ein, welche in der vergangenen Runde, die aufgrund der Corona-Krise nach der Hinrunde abgebrochen wurde, auf dem ersten Tabellenplatz stand und somit den Aufstieg in die Landesliga geschafft hat. In der gesamten Jugend spielten 120 Jugendliche, hiervon 60 Jugendliche des VfB. Er lobte alle Betreuern, Helfer und auch die Eltern für ihr Engagement.

Es folgte der Bericht des Spielausschussvorsitzenden Felix Dölzer. Dieser blickte auf eine außergewöhnliche Saison zurück. Man habe eine gute Sommervorbereitung absolviert, jedoch wurde die Saison im Winter aufgrund der Corona-Pandemie vom Verband abgebrochen. In der laufenden Saison, habe man eine sehr gute Vorbereitung gehabt, bevor mehrere Schlüsselspieler aufgrund von Verletzungen ausgefallen sind.

AH-Präsident Wolfgang Throm berichtete über die Aktivitäten der Alten Herren. Neben dem sportlichen Betrieb stehen bei der AH zahlreiche gesellige Veranstaltungen im Vordergrund, wie Maiwanderung, Schlachtfest, Sprudelseminar oder das Bergwandern.

Treue gewürdigt

Anschließend standen die Ehrungen im Mittelpunkt. Hierbei ist zu erwähnen, dass gleich 22 Mitglieder eine Ehrung an diesem Abend erhalten haben.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Cäcilia Dölzer, Lydia Krier, Peter Krier, Holger Deubel, Bernhard Köppler und Martina Köppler geehrt.

Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Eberhard Heinisch, Jochen Pers, Gustav Schweizer, Matthias Fischer und Kurt Kirbach.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Hans Rohm, Dieter Kaibel, Roland Sohns, Dietmar Tippl, Reinhold Thoma, Horst Häring, Gunter Pers, Rudolf Pikart, Hubert Waibel, Winfried Ruck und Hermann Nied geehrt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.10.2020