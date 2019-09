Neue Bauplätze in Boxberg und Schwabhausen

Die Bestätigung der Wahl der Ortsvorsteher durch die Ortsgremien sowie infrastrukturelle Maßnahmen standen im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Montag im Boxberger Rathaus.

Boxberg. Der Boxberger Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am Montag im Anbau des Boxberger Rathauses keinerlei Einwände gegen die Wahl der Ortsvorsteher beziehungsweise der Ortsbeauftragten durch die Ortsgremien.

Die Ortsvorsteher und Ortsbeauftragten sowie in den Stadtteilen sind:

Ortsvorsteher: Angeltürn: Stefan Schulz (Stellvertreter: Reinhard Böres); Bobstadt: Alwin Deißler (Heiko Gubelius); Epplingen: Michael Weinberger (Hartmut Ruck); Kupprichhausen: Karin Körner (Michael Sigmund); Lengenrieden: Hans Höhnle (Anastasia Sander); Oberschüpf: Rainer Preis (Felix Behr); Schwabhausen: Benjamin Czernin (Harald Schieß); Schweigern: Ferdinand Eck (Elmar Müller); Uiffingen: Stefan Bier (Tanja Ruck); Unterschüpf: Stefan Graf (Lars Apfel); Windischbuch: Roland Schneider (Jonas Rumm).

Ortsbeauftragte: Boxberg: Roland Throm (Jürgen Welz); Wölchingen: Peter Löffler (Stefan Wilhelmi).

Ja zu zwei Baugebieten

Im Lindenrain (gegenüber dem Pennymarkt) in Boxberg wird es in absehbarer Zeit zehn weitere Bauplätze geben. Der Boxberger Gemeinderat fasste einstimmig den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften. Der Caritasverband im Tauberkreis beabsichtigt den Bau eines Wohnhauses für Menschen mit Teilhabebeeinträchtigungen. „Geplant ist ein Neubau für Menschen mit geistiger Behinderung mit 24 Plätzen“, führte Bürgermeister Christian Kremer aus. „Da dieses Vorhaben nur einen Teil des rund 8000 Quadratmeter großen Areals ,Lindenrain II‘ beansprucht, haben wir die Möglichkeit, dort noch zehn Bauplätze zu errichten.“ Dabei schwebt dem Rathaus-Chef vor, dort eine verdichtete Wohnbebauung zu etablieren. „Im Stadtgebiet fehlen Miet- und Eigentumswohnungen, die wir hier anbieten könnten“, stellte er fest.

Vom Wohngebiet soll eine Treppe mit seitliche Rampe zur Bundesstraße führen, damit die Anwohner einen kurzen Weg zum benachbarten Einkaufsareal haben. „Wir hoffen, dass in diesem Zuge auch die von uns schon lange geforderte Verlegung des Ortsschilds nach außen Richtung Schweigern vor die Abzweigung zum Autohaus Weber erfolgen wird“, sagte der Bürgermeister. „Wenn dann dort nur noch 50 Stundenkilometer gefahren werden darf, verringert das sicherlich auch die Unfallhäufigkeit dort.“

Die für das Wohngebiet benötigten, bislang landwirtschaftlich genutzten Grundstücke befinden sich im Eigentum des Landkreises. Dieser habe bereits signalisiert, dass er sie an die Stadt verkaufen würde.

Auch in Schwabhausen wird es neue Baugrundstücke geben. Der Gemeinderat fasste den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan sowie die örtlichen Bauvorschriften für „Im Grund III“. Das Areal liegt oberhalb der bestehenden Wohnbebauung und unterhalb des Sportheims.

Vorgesehen sind neun Bauplätze mit einer Größe von rund 650 Quadratmetern und einer, der etwas kleiner ist. Im Flächennutzungsplan ist die Erweiterungsfläche bereits ausgewiesen. Die Ausweisung der Fläche als Baugebiet erfolgt im vereinfachten Verfahren. „Aufgrund der Größe von 8000 Quadratmetern ist dies möglich“, erklärte Bürgermeister Christian Kremer.

Auf Nachfrage erläuterte er, dass der noch freie Grünstreifen oberhalb der Fläche für „Im Grund III“ aufgrund der Abstandsvorgaben zu Sportstätten nicht bebaut werden dürfe.

Wohnumfeldmaßnahmen

Den Zuschlag für die Ausführung der Wohnumfeldmaßnahme „Schloss Unterschüpf“ erhielt als günstigster Bieter die Firma Benninger Bau aus Bad Mergentheim für 409 635 Euro. Mit dieser Ausschreibung wurde auch als separates Los die noch fehlende Zufahrt ins Baugebiet „Leimengrube“ in Unterschüpf ausgeschrieben, nachdem die Grundstücksverhältnisse geklärt werden konnten. Die Wohngebietserschließung schlägt mit rund 130 000 Euro zu Buche, die Arbeiten rund ums Schloss mit rund 280 000 Euro. Die Maßnahme rund ums Schloss soll bis Ende April abgeschlossen sein. „Das Schloss ist für Hochzeitsfeiern sehr begehrt, und wir wollen dies der Bevölkerung für Veranstaltungen ab Mai 2020 wieder zur Verfügung stellen“, sagte Kremer. „Deshalb wollen wir auch zügig mit der Wohnumfeldmaßnahme beginnen, die Wohngebietserschließung steht in Sachen Dringlichkeit an zweiter Stelle.“

Bei der Wohnumfeldmaßnahme in Schweigern fallen Mehrkosten von rund 60 000 Euro an. Bei Probebohrungen wurde festgestellt, dass der Aushub in der Neuen Straße teerhaltig und damit belastet ist, so dass er zur Entsorgung auf eine Deponie gebracht werden muss. Da die Deponie in Dettelbach erheblich günstigere Konditionen als die kreiseigene Deponie in Heegwald in Dörlesberg anbot, wurde der Aushub dorthin gebracht.

Zusammen mit den Transportkosten führte dies zu den Mehrkosten. „Dies kann uns bei der Schulstraße ebenfalls passieren“, warnte Bürgermeister Christian Kremer den Gemeinderat vor.

Arbeiten vergeben

Die Schreinerarbeiten am Rathaus Bobstadt vergab der Boxberger Gemeinderat an die Schreinerei Haak aus Oberkessach für 30 242 Euro. Sie wird die Innen- und Außentüren sowie die Fensterbänke einsetzen.

Der Gemeinderat stimmte der Erweiterung des „Hauses im Umpfertal“ in Boxberg zu. Der Saarländische Schwesternverband beabsichtigt einen Anbau mit neun Zimmern auf der Grünfläche. Die Firma Kistner will ihr Kalibrier-Labor in Unterschüpf vergrößern. Auch diesem Vorhaben stimmte der Gemeinderat einmütig zu. Zwei Auffüllmaßnahmen in Boxberg werden im Ortsgremium besprochen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019