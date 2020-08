Netze BW spendet 936 Euro

Boxberg.Der Musikverein Umpfertal (MVU) in Boxberg durfte eine Spende der Netze BW von 936 Euro entgegennehmen. Das Unternehmen hat dafür wieder seine Portokasse „geplündert“.

Dahinter verbirgt sich eine 2018 gestartete Aktion der Netze BW, bei der Haushalte aufgerufen werden, den Stand des Stromzählers nicht mehr per Post, sondern mithilfe elektronischer Medien mitzuteilen. Als Anreiz verspricht der Netzbetreiber, für jede Online-Mitteilung des Stromverbrauchs das jährlich eingesparte Porto pro Kommune an eine gemeinnützige Organisation vor Ort zu spenden.

„Eine finanzielle Unterstützung unserer Vereins- und vor allem der Jugendarbeit ist natürlich immer willkommen“, freut sich Frank Kohler, zweiter Vorsitzender des MVU. Gerade in den aktuell auch für Vereine recht schwierigen Zeiten aufgrund fehlender Einnahmen, ausgelöst durch die Covid-19 Pandemie und deren Beschränkungen und nahezu gleichbleibender Ausgaben, tut eine solche Finanzspritze besonders gut, ergänzt Melanie Wiederroth (Kassierin des MVU). Besonders schön sei es, dass die Bürger von Boxberg dazu beigetragen haben.

Aktuell befinden sich etwa 60 Kinder und Jugendliche in Ausbildung beim gemeinnützigen Musikverein Umpfertal. Die Spende wird schwerpunktmäßig für dessen Jugendarbeit verwendet. Dazu gehören unter anderem die Mitfinanzierung der sehr soliden musikalischen Ausbildung durch Profimusiker, die Anschaffung von geeignetem Notenmaterial oder gemeinsame Aktivitäten.

Durch Covid-19 wurde der Einzelunterricht der Kinder und Jugendlichen nicht unterbrochen, sondern für einige Wochen auf Online-Unterricht per Videokonferenz umgestellt, was nach etwas Eingewöhnung ganz gut funktioniert hat. Seit einigen Wochen ist der MVU wieder zum Präsenzunterricht übergegangen. Die notwendigen Voraussetzungen wurden mithilfe eines Hygienekonzeptes realisiert, das verschiedene Vorkehrungen wie Plexiglaswände zwischen Schüler und Lehrer und die Bereitstellung von Desinfektionsmaterialien beinhaltet.

Auch die Gesamtproben sind im MVU seit einigen Wochen wieder angelaufen. Unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln probt das Große Blasorchester derzeit in der Umpfertalhalle in Boxberg für die nächsten beiden Konzerte. Die Musiker werden in kleineren Ensembles (Quintette, Register, Combos, etc.), aber auch gemeinsam, am Samstag, 19. September, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim auftreten (Karten im Vorverkauf bei der Kurverwaltung oder unter www.kurpark.reservix.de).

Darüber hinaus veranstaltet das Große Blasorchester in ähnlichem Format am Samstag, 24. Oktober, ebenfalls um 19.30 Uhr in der Wandelhalle ein Benefizkonzert zu Gunsten der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis für alle Freunde und Fans des MVU und der Blasmusik.

