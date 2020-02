Neben Chöralen auch Swing und Ragtime einstudiert

Boxberg.Bereits zum vierten Mal trafen sich die Bläserinnen und Bläser der Posaunenchöre aus dem Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg zum Workshop unter Leitung von Jochen Rothermel. Das Angebot eines „Wunschkonzertes“ wurde in Anspruch genommen und die verschiedenen Chöre hatten den Dozenten mit reichlich Notenmaterial aus diversen Stilen und Epochen versorgt.

Gestartet wurde mit lockeren Aufwärm- und Einblasübungen. Schon nach kurzer Zeit brachten kleine Rhythmusübungen die Musiker zum Schwitzen und Schmunzeln. Rasch waren alle Akteure mit großer Begeisterung und Freude am Werk. Anschließend wurden die Wünsche der Posaunenchöre aufgegriffen. So wagte man sich, außer an gängige Choralbearbeitungen, auch an eher ungewohnte Swing-, Ragtime oder Funkstücke.

Gekonnt nahm Jochen Rothermel den Bläsern die Scheu und schon bald trauten sich die Musiker voll Spielfreude auf ungewohntes Terrain.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020