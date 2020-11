„Nacht der Lichter“ in der Marienkirche

Bad Mergentheim.Das Katholische Jugendreferat und das Stadtkloster veranstalten am Freitag, 20. November, um 19 Uhr eine „Nacht der Lichter“ in der Bad Mergentheimer Marienkirche. Unter Coronabedingungen möchte man versuchen, den „Flair“, des normalerweise in der Caritaskirche stattfindenden Gebets aufzunehmen und gerade jetzt ein Zeichen der Gebetsverbundenheit setzen.

Man darf nicht singen und trotzdem gibt es wiedererkennbare Elemente, die vielen vertraut sind: Musik aus Taize, Kerzenschein und Stille.

Es ist keine Anmeldung erforderlich, es gibt aber nur begrenzte Plätze und die Kontaktdaten werden am Eingang notiert. Da die Kirche nicht geheizt werden kann, ist es ratsam, sich dementsprechend anzuziehen.

