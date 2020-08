Nach vierjähriger Tätigkeit feierlich verabschiedet

Unterschüpf.Mit einer Festandacht und einem Empfang wurde Heike Kuhn, Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber, verabschiedet.

In der Kreisstadt aufgewachsen

Pfarrerin Heike Kuhn, seit Oktober 2016 Leiterin der Evangelischen Erwachsenenbildung (EEB) Odenwald-Tauber, tritt zum 1. September die Stelle als evangelische Stadtpfarrerin in Tauberbischofsheim an. In Wertheim geboren und in Tauberbischofsheim aufgewachsen, absolvierte sie nach dem Abitur am Matthias-Grünewald-Gymnasium ein Theologiestudium an der Uni Heidelberg. Dazwischen machte sie ein Gemeindepraktikum auf Sulawesi (Indonesien). Auf ihren beruflichen Stationen wirkte sie unter anderem als Jugend- und Gemeindepfarrerin in Heidelberg sowie von 2013 bis 2016 als Pfarrerin für „Kirche und Tourismus“ im Lieblichen Taubertal beim Projekt „Radwegekirchen“.

„Jeder Schritt ist begleitet von Abschied und dem Vertrauen auf die Kraft für neue Wege“, betonte Pfarrer Dr. Heiner Kücherer zu Beginn einer von ihm liturgisch begleiteten Festandacht in der Kulturkirche Unterschüpf. Was bleibe, sei die Herausforderung, loszulassen und neue Wege zu gehen.

Akzente gesetzt

„Sie haben mit Ihrem Schwung viele Akzente gesetzt und mit Kooperationspartnern eine Vielzahl an Veranstaltungen initiiert sowie überall Präsenz gezeigt“, würdigte Rüdiger Krauth, Dekan des Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg aus Rosenberg-Hirschlanden, das Schaffen Kuhns als hauptamtliche Leiterin der EEB-Regionalstelle Odenwald-Tauber, die Ansprech- und Kooperationspartner für die Gemeinden in den Kirchenbezirken Adelsheim-Boxberg, Mosbach und Wertheim ist.

Speziell erinnerte der Bezirksdekan daran, dass unter Kuhns Regie der Umzug der Regionalstelle von Boxberg nach Unterschüpf in das vormalige Pfarrhaus erfolgt sowie damit die Zusammenarbeit zwischen EEB und „Kulturkirche Schüpfer Grund“ unter einem gemeinsamen Dach befruchtet worden sei.

Noch etwas Geduld

Mit der Wiederbesetzung der jetzt offenen Leitungsstelle bei der EEB Odenwald-Tauber werde man sich noch gedulden müssen, kündigte Krauth besonders mit Hinweis auf die durch die Corona-Krise geringeren Kirchensteuereinnahmen an. Zugleich warnte der Bezirksdekan davor, Geld, Wirtschaft und Wachstum geradezu dominant in den Vordergrund zu stellen.

Nach seiner Laudatio nahm er die feierliche Entpflichtung von Heike Kuhn aus deren Amt als EEB-Leiterin nebst einer Segnung vor.

„Sie haben in den rund vier Jahren mit Ihrer Schaffens- und Willenskraft, Freude bei der Arbeit und Ihrem Engagement vieles für die Stadt Boxberg bewirkt. Nichts ist neben den Herausforderungen und Aufgaben beständiger als der Wandel“, unterstrich Bürgermeistervertreter Steffen Adelmann im Namen der Kommune und des amtierenden Bürgermeisters Christian Kremer bei einem anschließenden Empfang im Garten des Pfarrhauses und der Bildungsstätte.

Gut und konstruktiv

Die gut und konstruktiv funktionierende sowie gegenseitig respektvolle ökumenische Kooperation stellte Ulrich Neubert in seinem Resümee in den Vordergrund. „Die Erwachsenenbildung ist für unsere christlichen Kirchen eine Riesenchance“, prognostizierte der Pastoral- und Bildungsreferent sowie Leiter des Katholischen Bildungszentrums Mosbach.

Mit ihrem leidenschaftlich gläubigen Leben sowie schier unerschöpflich Kreativität und Engagement habe Heike Kuhn neue und enorm wertvolle Blickpunkte und Impulse eingebracht, bekräftigte auch Elisabeth Hell aus Götzingen von der Gemeinschaft Ökumenische Frauenarbeit Odenwald Tauber. Als Beispiele nannte sie unter anderem Filmabende mit anschließenden Gesprächen und Diskussionen in Tauberbischofsheim sowie mehrere Ausstellungen wie etwa in Tauberbischofsheim mit dem Motiv „Was bleibt. Punkt. Kein Fragezeichen. Kein Zweifeln.“. Zudem habe die EEB-Leiterin einen ihrer Themenschwerpunkte auf die gleichgeschlechtliche Sprache im Gebet gelegt.

Freude auf Zusammenarbeit

„Wir freuen uns auf die erneute Nachbarschaft und Zusammenarbeit bei Ihrer zukünftigen Rolle als Stadtpfarrerin in Tauberbischofsheim“, hob Volker Herm, Fachbereichsleiter der Tafeln des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis, stellvertretend für den Geschäftsführer des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis, Wolfgang Pempe, hervor.

Den Kontext von „Bildung“ und „Freiheit“ erläuterte Gardis Jacobus-Schoof, die nur wenige Tage zuvor nach 32 Jahren aus ihrem Dienst als hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin bei der EEB in einem von Dekan Rüdiger Krauth geleiteten Gottesdienst verabschiedet worden war.

„Eine christliche Kirche der Reformation und Ökumene war und wird für mich immer eng verbunden sein mit Bildung, auch wenn wir momentan nicht wissen, wie es weitergeht“, äußerte Heike Kuhn als eine ihrer primären Devisen. Darüber hinaus dankte sie allen Akteuren, Kooperationspartnern und Mitarbeitern für die gelungene Zusammenarbeit und Unterstützung in ihrer fast vierjährigen Zeitperiode als Leiterin der EEB-Regionalstelle Odenwald-Tauber. Musikalisch begleitet wurde der Festgottesdienst von Mezzosopranistin, Kirchenmusikerin und Gesangspädagogin Susanne Oehm-Henninger am Klavier zum Beispiel mit dem Lied „Vertrau den neuen Wegen“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020