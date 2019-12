Nach Unfall weitergefahren

Boxberg.Einfach weitergefahren ist ein Unbekannter am Freitagvormittag bei Boxberg, nachdem er mit seinem Auto auf die Gegenfahrspur geraten ist und einen Unfall verursacht hatte. Gegen 9.45 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem VW von Bad Mergentheim kommend in Fahrtrichtung Boxberg unterwegs. Kurz nach der Abzweigung nach Bobstadt kam dem Mann eine Fahrzeugkolonne mit etwa fünf Fahrzeugen entgegen. Einer der entgegenkommenden PKW fuhr zu weit auf der Gegenfahrbahn, sodass die Außenspiegel der Autos aneinanderschlugen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Lenker des vermutlich blauen PKW weiter. An dem Fahrzeug des 44-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, eventuell auch die übrigen Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeugkolonne, die sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden sollen.

