Musik belebt die Seele und macht froh

Das Publikum erhob sich am Ende zum Applaudieren. Chöre und Solisten hatten in einer musikalischen Abendmeditation gezeigt, dass Musik die Seele belebt und glücklich macht.

Unterschüpf. Unter der Gesamtleitung von Claudia Heidrich nutzten der Gospelchor der Musikschule Lauda und Schüler und Schülerinnen des Martin Schleyer Gymnasiums die Akustik der voll besetzten Kulturkirche, um das Publikum unter dem Motto „Von der Kunst, glücklich zu sein“ mit Gospel und Popsongs in ihren Bann zu ziehen. Die Sehnsucht nach Glück war der rote Faden der Lieder, die Pfarrer Dr. Kücherer mit Texten und Gedanken quer durch die Philosophie- und Literaturgeschichte ergänzte.

In Gospeln wie „My happiness“ und „Certainly Lord“ entdecken Menschen ihr Glück in der Nähe zu Gott. Die Solistin June Weber sang eindrücklich „Gabriellas Song“ in Originalsprache aus dem Film „Wie im Himmel“, der von einem leidenschaftlichen Dirigenten in Schweden erzählt. Und wenn Mädchen und Jungen der Gesangklasse des MSG und die MSG Vocals Lieder des ehemaligen „King Singer“ Bob Chilcott hell, klar und präzise interpretieren, geht das Herz auf. Es wird spürbar, dass die Musikpädagogin Claudia Heidrich mit ihrer Strahlkraft und Impulsivität junge Menschen für Musik begeistert.

Facettenreichtum

Die musikalische Abendmeditation beeindruckte auch durch ihren Facettenreichtum: So sang die Sopranistin Daniela Rüdel zwei Shakespeare-Vertonungen von Erich Korngold, „O Mistress Mine“ und „When Birds do sing“. Denn wenn Glück bedacht wird, darf die Dynamik der Liebe nicht fehlen. Einen eigenen Akzent setze die Bergpredigt zur „Kunst, glücklich zu sein“, so Pfarrer Dr. Kücherer. In den bekannten Seligpreisungen Jesu werden Menschen beschrieben, deren Glück noch aussteht: „Glückselig der Mensch, der auf Zukunft hofft.“

Dann war wieder der Gospelchor Lauda in seiner präzisen Klangdynamik zu erleben. In „People get ready“ und „Let my light shine bright“ steuerten die Schülerin Noura Boura und das 70-jährige Urgestein Karl Stark Soli bei.

Der Schluss des Konzerts ging dann in das Popgenre über: Mit „Happy“ von Pharell Williams sowie „Have a nice day“ und „What a wonderful world“ waren alle Sänger rhythmisch klar und mit einer wohltuenden Leichtigkeit zu hören. Dafür sorgten Istvan Koppanyi am Klavier und Moritz Volkert am Cajon, Antonia Koke an der Querflöte und die Dirigentin Claudia Heidrich. -Das Publikum war begeistert. Pfarrer Dr. Kücherer zeigte sich hoch erfreut über die gelungene Kooperation der Musikschule Lauda, des Martin Schleyer Gymnasiums und der Kulturkirche Unterschüpf. wahe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019