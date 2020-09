Moderne Stillleben in der Schaufenstergalerie

Tauberbischofsheim.Neue Bilder schmücken die Schaufenstergalerie der Stern-Apotheke am Marktplatz in tauberbischofsheim. Kunstvereinsmitglied Gerhard Bauer stellt moderne Stillleben aus. Darunter versteht man die künstlerische Darstellung alltäglicher Gegenstände wie Früchte, Haushaltsgegenstände, Musikinstrumente. Dieses Motiv greift Bauer auf und formt es in eine moderne Bildsprache aus flächigen Elementen und starkbunten Farben. Diese stilistischen Eigenschaften brachte er von seinem Studium an der Akademie München mit und pflegt heute seine Malleidenschaft unter anderem im Atelierhaus des Kunstvereins, dem sogenannten KunstWerk in der Kreisstadt. Bild: Stillleben

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020