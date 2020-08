Mit Visionen das Schulleben 17 Jahre geprägt

Boxberg.Ganz anders als gewohnt wurde aufgrund der Corona-Maßnahmen die Übergabe der Abschlusszeugnisse nicht wie üblich in der Aula der Realschule im Rahmen einer Abschlussfeier abgehalten, sondern diese wurden bei strahlendem Sonnenschein auf dem Pausenhof unter Einhaltung der Mindestabstandsregeln überreicht.

Zu Beginn stimmten Bilder aus den vergangenen Schuljahren die Gäste ein. Bürgermeister Christian Kremer und Pfarrer Hocher folgten mit ihren Grußworten. Kremer knüpfte hierbei an das Schulmotto „Seinen Weg machen mit der Realschule Boxberg“ an und betonte die Zielstrebigkeit und Selbstorganisation, mit der die Schüler in den letzten Monaten ihre Prüfungen vorbereiteten.

Absolventen beglückwünscht

Anschließend beglückwünschten die Mentoren Melanie Faulhaber-Palmert, Sebastian Ebert und Lothar Salch ihre Zehntklässler und veranschaulichten mit Hilfe eines Puzzles, wie sich aus unterschiedlichen Teilen ein schönes Bild ergibt, so wie sich die beiden zehnten Klassen wie Puzzleteile zusammenfügten und trotz ihrer Unterschiede alle gut zusammenpassten.

Im Anschluss daran erhielten die ersten Schüler ihr Zeugnis. Jeder Einzelne wurde von einem Lied, das er sich selbst aussuchte, auf die Bühne begleitet, um schließlich die Mappe mit dem begehrten Abschluss entgegenzunehmen. Aufgrund der besonderen Umstände erhielten die Schüler gleich mit dem Zeugnis ihre Preise und Belobigungen sowie Ehrungen für besondere Leistungen in den einzelnen Fächern.

Als bester Schüler mit einem Notendurchschnitt von 1,2 ragt Sven Wachter heraus, der außerdem einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Preis erhielt sowie den Preis für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer.

Weitere Preise erhielten Lukas Baumann (mathematisch-naturwissenschaftlicher Peis und besondere Leistungen im Fach Religion), Andreas Lonscher, Ann-Sophie Braun und Johanna Adelmann, die sich neben einem Preis der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer auch über den Preis der musisch-ästhetischen Fächer erfreuen durfte. Des Weiteren erhielt sie den Sozialpreis des Fördervereins der Schule. Belobigungen bekamen Moritz Behringer, Leonie Heußer, Kristin Schneider, Kevin Jarosz, Johannes Lienau, Felix Wagenblast, Roberta Bauer, Antonia Blase, Amy Eichhorn, Jule Häffner, Lia Hettinger, Katharina Kappes sowie Leon Herm, der ebenfalls einen Förderpreis des Faches Religion erhielt.

Zu den weiteren Absolventen zählen Victoria Bauer, Lara Grujic, Sarah Öchsner, Lisa Pfeuffer, Julina Fürstenau, Ronja Gubelius, Jamie-Lee Schulz, Paul Gross, Toni Herrmann, Mika Herzog, Merlin Locks, Erik Poslovski, Alexej Schneider, Bastian Schweitzer, Sebastian Aschenbrenner, Marcel Brand, Clemens Escher, Bilalcan Karaarslan, Fabian Retzbach und Linus Sbergo. Den Hauptschulabschluss erworben haben Jamie Kaiser, Nico Scherer und Daniel Svatos.

Elternvertreter und Schüler ließen in den Personen von Claudia Adelmann und Tochter Johanna Adelmann im Gespräch das Schulleben Revue passieren. In ihren kurzweilig vorgetragen Gedanken bedankten sie sich bei allen am Schulleben Beteiligten. Adelmann wurde als Elternvertreterin verabschiedet und erhielt für ihre arbeitsintensiven Organisationstätigkeiten, die sie in den letzten Jahren geleistet hatte, ein Präsent zum Relaxen.

Ebenfalls verabschiedet wurden aus dem Lehrerkollegium Kerstin Kleinheinz, die ab 2001 die Schulsozialarbeit an der Schule aufgebaut hatte, Eva Vierkorn verlässt die Realschule Boxberg. Praktikantin Walz wird nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr ihr Lehramtstudium beginnen. Zwei Liedbeiträge rundeten die Zeugnisübergabe ab.

Nach 27 Jahren als Lehrerin an der Realschule verlässt die Schulleiterin Andrea Fürle die Realschule Boxberg, um die Leitung der Gemeinschaftsschule des Schulzentrums West in Schwäbisch Hall zu übernehmen.

Bürgermeister Kremer würdigte besonders die 17 Jahre, in denen sie als Rektorin die Geschicke der Schule lenkte und mit ihrer Vision das Schulleben geprägt hatte. Besonders hob er die musikalischen Highlights, die ihre Handschrift trugen, hervor. Fürle hatte unter anderem die Chorarbeit an der Schule etabliert. Neben Musicals und Weihnachtskonzerten waren die unterschiedlichen Chöre während des Schuljahres bei zahlreichen Gelegenheiten zu hören. Er übermittelte Fürle die besten Glückwünsche für ihre weitere berufliche Arbeit. Dankesreden der Schulleiterin der Grundschule Boxberg, Birgit Munk, der Elternvertreter und der Schüler schlossen sich an, in denen sich in bewegenden Momenten die große Wertschätzung zeigte, die sich Fürle bei allen erworben hat.

Kommissarische Übernahme

Konrektor Andreas Böhrer, der ab Schuljahresbeginn 2019/20 kommissarisch die Schule leiten wird, würdigte in seinen Worten den Menschen Andrea Fürle, der den Glauben an das Gute im Menschen zum Prinzip der Schule gemacht habe. So sei sie für alle am Schulleben Beteiligten ein berufliches und menschliches Vorbild. Er stellte heraus, mit welchem Eifer Fürle für ihre Arbeit an der Schule gebrannt habe und so einen Einsatz gezeigt hat, der den größtmöglichen Respekt verdient.

Mit bewegter Stimme verabschiedete sich Andrea Fürle von der Schulgemeinschaft und bedankte sich für die zahlreichen wertschätzenden Worte. Sie ließ in Ihren Gedanken tiefe Einblicke auf viele schöne, aber auch schwere Momente ihrer beruflichen Laufbahn zu. stehenden Ovationen Ovation und großem Applaus verabschiedeten sich die vielen Gäste von Andrea Fürle. rsb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.08.2020