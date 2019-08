Mit viel Ausdauer und eisernem Willen zum Ziel

Unterschüpf/Hamburg.Die beiden Athleten Richard Frank und Andreas Meder vom TSV Unterschüpf starteten bei der drittten Auflage des Ironman Hamburg.

Nach 2014 in Roth und 2016 in Frankfurt sollte Ihre dritte Langdistanz die beiden Läufer in die Hansestadt Hamburg führen.

Angereist wurde mit Familie und Freunden bereits zwei Tage zuvor. Um 6.30 Uhr erfolgte der Start der dritten Auflage des Ironman Hamburg für die Profis. Die Altersklassen-athleten dann ab 6.40 Uhr mit dem sogenannten Rolling Start beim Schwimmen. Die Schwimmstrecke von 3,8 Kilometer verlief durch die Binnen- und Außenalster mitten in der Stadt. Das Tragen eines Neoprenanzugs war bei einer Wassertemperatur von 24,1 Grad Celsius für alle Altersklassenathleten erlaubt.

Für die Auftaktdisziplin im Schwimmen benötigte Andreas Meder eine Zeit von 1:07:33 Stunden und Richard Frank 1:14:02 Stunden. Anschließend hieß für beide schnellstmöglich durch die längste Wechselzone Europas auf das Rad zu wechseln.

Der Radkurs über eine Distanz von 183 Kilometer verläuft von dort aus über zwei Runden zu je 91,5 Kilometern.

Nach der Durchfahrt des Hamburger Großmarktes ging es für alle Athleten zur Köhlbrandbrücke, die dem Profil einige Höhenmeter hinzufügt und eine fantastische Aussicht auf das Tor zur Welt offeriert. Die zweite Radrunde war im Bereich der Deichpassagen dann von starken Gegenwind geprägt, was es den beiden vom TSV-Unterschüpf nicht einfacher machte.

Nach einem Radsplit von 5:14:56 Stunden für Andreas Meder und 5:54:51 Stunden für Richard Frank konnten beide nach 183 km auf dem Rad zum abschließenden Marathon wechseln.

Die 42,195 Kilometer rund um die Binnen- und Außenalster mit einem flachen Streckenprofil galt es dann noch zu absolvieren.

Bei insgesamt vier Laufrunden ging es dabei dreimal über den Rathausmarkt. Hier konnte bereits die lautstarke Atmosphäre, die zum späteren Zieleinlauf erwartet wurde, vorab genossen werden. Die Laufzeiten für den Marathon lagen bei 4:07:21 Stunden für Andreas Meder und 4:25:38 Stunden für Richard Frank.

Die Gesamtzeit lag bei Andreas Meder 10:39:26 Kilometer und bei Richard Frank 11:49:47 Kilometer.

