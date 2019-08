Mit Logik, Kreativität und viel Geschick

Boxberg.23 Kinder lösten spannende Aufgaben mit der interaktiven Kugelbahn beim Ferienprogramm der Stadt Boxberg. Karin Beier vom Ausbildungsteam der Würth IT aus Bad Mergentheim und Bettina Karl von der Stadt Boxberg hießen die im Sitzungssaal der Stadt Boxberg willkommen. Das Programm begann zunächst mit Erklärungen zu Logistikprozessen in einem großen Handelsunternehmen und einem Kennenlernspiel. Jeder Teilnehmer hatte drei eindeutige persönliche Merkmale notiert und in einer Schraubenschachtel versteckt. Nachdem alle Schachteln unter den Teilnehmern wild verteilt waren, galt es die Teamkollegen zu erraten und besser kennen zu lernen.

Anschließend arbeiteten die Kinder in Kleingruppen von drei bis vier Personen an der Kugelbahn. Zunächst wurden aus den gestellten Aufgaben verschiedene Schwierigkeitsstufen nachgebaut und gelöst. Schnell entwickelten die Kinder Spaß an den Übungen und trauten sich an schwierigere Aufgaben mit der Kugelbahn. Mit viel Geschick, Logik und Kreativität waren die Teilnehmer in ihre Aufgaben vertieft. Dann hatten die Kinder die Möglichkeit, die dazugehörige App kennen zu lernen. So erfuhren sie, wann man überhaupt von einer App spricht und dass Apps nicht nur für Spiele am Handy verwendet werden, sondern dass die App generell eine Anwendungssoftware ist, die man typischerweise auf Handys oder Tablets findet.

In der App für die Kugelbahn befinden sich verschiedene fertige Bauanleitungen für weitere Kugelbahnen, sowie ein Editor, der die Möglichkeit bietet, komplett eigene Murmelbahnen zu erschaffen und anschließend die Bauanleitungen zu speichern. Nun konnten die Kinder völlig frei die Kugelbahnen am Handy bauen und testen.

Am Ende erhielt jedes Kind noch ein Geschenk.

