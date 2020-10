Millionenschaden nach Wohnhausbrand

1,5 bis zwei Millionen Euro lautet die vorläufige Schadensbilanz eines Wohnhausbrands am Samstag in Boxberg.

Boxberg. Der Boxberger Feuerwehr wurde am Samstag gegen 16.15 Uhr ein Brand in der Straße Lindenrain in Boxberg gemeldet. Zuvor hatte sich ein 35-jähriger Bewohner des Hauses entschlossen, Hähnchenflügel in einem Topf mit Öl zu frittieren. Während der Erhitzungsphase des

...