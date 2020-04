Messen im Livestream

Großrinderfeld/Werbach.Wegen des Coronavirus müssen die Gottesdienste ohne Beteiligung der Gläubigen in den Kirchen gehalten werden. Wer die Heilige Messe dennoch mitverfolgen will, kann es per der Livestream machen. Es ist geplant, die Osternacht aus Gerchsheim am Samstag, 11. April, um 20 Uhr und die Ostersonntagmesse in Großrinderfeld am 12. April um 10 Uhr über das Internet („Live-Stream”) https://youtu.be/264AUirSkUk zu übertragen. Wenn alles funktioniert, wird sowohl eine Direktübertragung angeboten als auch, etwas später, eine Aufzeichnung. Ein kleines Team arbeitet an der Realisierung. Die Internet-Links zur Messe findet man rechtzeitig, sowohl auf der Homepage der Seelsorgeeinheit als auch auf dem Coronavirus-Informationssystem der politischen Gemeinde Großrinderfeld unter https://coronavirus.grossrinderfeld.com/. Auf den Seiten unter https://www.kath-grossrinderfeld.de/ findet man auch Kontakte, an die man sich bei Problemen wenden kann.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020