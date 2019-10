Mehrfach starke Fluten und Hagelschlag

Boxberg.Unter strahlend blauem Himmel begann die Boxberger Tour zum Taubertäler Wandertag unter dem Motto „Kirchen und Hochwasser im Schüpfer Grund“. Am Unterschüpfer Marktbrunnen stimmte Gardis Jacobus-Schoof von der Evangelischen Erwachsenenbildung Odenwald-Tauber die Teilnehmenden mit einem Gedicht auf das Thema ein: „Der Brunnen kann nur geben, weil er von der Quelle lebt. Das gilt auch für die Menschen, die nur geben können, wenn ihnen neue Energie zufließt.“

Dr. Dieter Thoma von der Stadt Boxberg zitierte aus Berichten über das Unwetter vom 18. Juni 1701. Wortgewaltig schreibt Johann Ulshöfer: „Die Wolken ballten sich zu riesigen aufgebauten Türmen, deren unterste Wände fast die Erde berührten. Ganz finster wurde es und die Menschen flüchteten sich verängstigt in ihre Wohnhäuser.“

Bei herrlichem Herbstwetter erreichte die Wandergruppe Oberschüpf. Die dortige Wehrkirche birgt alte Fresken, die sie vor der Umwandlung in eine Fischzuchtanstalt bewahrten. In Lengenrieden bewunderte die Wandergruppe Hauswand-Malereien des Künstlers Hans Graeder. 1701 folgte auf einen halbstündigen Hagel eine kurze sonnige Pause – dann kamen die Wassermassen, wobei Lengenrieden am schwersten betroffen wurde: 20 Gebäude schwemmte es fort, ein Vater ertrank bei der Rettung seines Sohnes.

Berichte der Zeitzeugen

Pfarrer Johann Grabner schrieb damals: „So sind bei dieser entsetzlichen Wasserflut viele Schafe, Kühe, Ziegen, Schweine und anderes Vieh umgekommen. Zu geschweigen, was Häuser, Keller und andere Gebäude erlitten … Als wir uns Hoffnung machten, der Wiesengrund von Schweigern herunter nebst Feldern und Frücht würde verschont bleiben, so kam jetzt erst das Wasser von Epplingen.“

So erinnert das historische Ereignis an die Sintflutgeschichte in der Bibel. So wurde deutlich, dass Wasser einerseits Geschenk und andererseits auch Bedrohung sein kann.

In Kupprichhausen erläuterte Gerhard Keppner die Hochwasser-Marken entlang der Ahornstraße. Beim Rückhaltedamm schilderte er die Vorgeschichte der Planungen und finanziellen Hürden, bis zur Fertigstellung „dieser segensreichen Einrichtung“ 2003. Unterstützt wurde er vom heutigen Stauwärter sowie von Heinz Weber, der Fotos und Berichte der Unwetter von 1984 bis 2002 präsentierte.

Bruno Wagenblast stellte die Kupprichhäuser Kirche vor. Getreu ihrem Namen „Allerheiligen“ enthält sie eine Fülle von Heiligenfiguren und Darstellungen. Wagenblast schilderte weitere Gefahrenmomente, darunter auch, wie er 1984 im anflutenden Hochwasser „baden“ musste.

Nach einer erfrischenden Rast im Dorfgemeinschaftshaus bot der Weg zurück nach Unterschüpf viele interessante Ausblicke in das abwechslungsreiche Schüpfbachtal mit seinen schönen Herbstfarben.

Der Boxberger Raum kennt zwei Gewitter-„Feiertage“: neben dem 18. Juni auch den 4. Juli. An jenem Tag anno 1774 traf stundenlanger Hagel das Gebiet um Boxberg, Wölchingen, Schweigern und Schwabhausen. „Hagelkörner fielen in solcher Menge und Größe, dass Leute vom Felde heimgingen mit blutenden Köpfen und Händen.“ Die Petersilie hatte den Hagel am besten überstanden. Dazu passte das Gedicht von Franz Döhner, das Dr. Thoma in Mundart übersetzt („Hooch’l unn Peederli“) vortrug.

Zum Abschluss gab Gardis Jacobus-Schoof den Wanderern noch einen berühmten Text von Bernhard von Clairveaux mit auf den Weg: „Die Schale der Liebe kann nur lebendig bleiben, wenn sie gesättigt ist, so wie Wasser auch nur strömen kann, wenn ein Zufließen gegeben ist.“

Dass dies reale Zufließen von Wasser möglichst regelmäßig erfolgt, dafür sorge im Schüpfer Grund das Hochwasser-Rückhaltebecken in Kupprichhausen. dtgjs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019