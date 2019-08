Maßnahme wird 72 000 Euro teurer

Grossrinderfeld.Neben den Mehrkosten für das Feuerwehrgerätehaus in Großrinderfeld mussten die Gemeinderatsmitglieder in der Sitzung am Dienstag in Gerchsheim eine weitere Kröte schlucken: Die Sanierung der Krensheimer Straße in Ilmspan wird um 72 000 Euro teurer als geplant.

Aufgrund des häufigen Regens während der Tiefbauarbeiten beziehungsweise der Herstellung des Erdplanums, also des Unterbaus unter der Straße, wurde festgestellt, dass die erforderliche Tragfähigkeit nicht hergestellt werden könne. Deshalb mussten im Fahrbahnbereich rund 30 Zentimeter mehr ausgekoffert und Schroppen eingebaut werden. Schroppen sind bereits in ihrer kleinsten Variante relativ große Steine – der Begriff umfasst aber auch größere Felsblöcke.

Für die Mehrleistungen für Aushub, Zwischenlagern, Abfuhr und Einbauen der Schoppen fallen zusätzliche Kosten von 17 000 Euro an. Doch damit nicht genug: Der Aushub war mit teerhaltigem Material aus der alten Straße verseucht. Solch kontaminiertes Material darf nur auf einer Deponie abgelagert werden. Nur die Deponie in Dörlesberg und eine in Nürnberg erklärten sich bereit, das Material zu nehmen.

Die Abfuhr nach Dörlesberg stellt die wirtschaftlichere Variante dar. Der Gemeinderat stimmte dieser einmütig zu. Kostenpunkt: 55 000 Euro. Mehrkosten insgesamt: 72 000 Euro. hut

