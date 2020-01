Mannschaftsdisziplin gelobt

Epplingen.Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr fand im Saal des Gemeindehauses statt. Abteilungskommandant Arno Merz begrüßte die Wehrfrauen und Wehrmänner und die Ehrengäste. Schriftführer Michael Weinberger berichtete ausführlich auf die letzte Hauptversammlung sowie die Aktivitäten im Jahr 2019 zurück.

Abteilungskommandant Arno Merz berichtete, dass die Wehr im letzten Jahr glücklicherweise zu keinem Einsatz alarmiert wurde. Er danke allen Wehrleuten für die gute Teilnahme an den Übungen. Besonders hob er die gemeinsame Übung mit der Uiffinger Wehr hervor, die in diesem Jahr in Uiffingen stattfand, sowie die erfolgreiche Teilnahme an der Alarmübung der Gesamtwehr.

Neben Teilnahmen beim Lengenriedener Preisschießen und an einen Weinlehrgang veranstaltete die Wehr gemeinsam mit dem Sängerbund das Dorffest und die Kerwe. Auch in diesem Jahr waren beide Feste bei schönstem Wetter ein voller Erfolg und hatten viele Besucher. Bei der Kerwe wurde wieder der Schulhof zum Gastraum erweitert, um den vielen Gästen Platz bieten zu können.

Der Kommandant würdigte die Disziplin der Mannschaft. Er dankte allen Wehrmitgliedern und dem Ausschuss für ihre gute Mitarbeit und Unterstützung. Besonderen Dank richtete er an seinen Stellvertreter Hans-Peter Knörzer, der ihn bei allem immer mit Rat und Tat unterstütze.

Kassiererin Christl Müller berichtete detailliert über die Einnahme- und Ausgabeposten der Wehr im vergangenen Jahr. Die Kasse wurde von Michael Dörzbacher und Werner Huth geprüft. Der Vorstand wurde entlastet.

Lehrgang absolviert

Abteilungskommandant Arno Merz nahm Lothar Sohns als neues Mitglied in die aktive Wehr auf. Er gratulierte den Wehrleuten, die die Lehrgänge Truppführer (Manuel Merz, Daniel Gerhardt), Funker (Kerstin Scherer, Manuel Merz, Daniel Gerhardt, Felix Knörzer) sowie den Grundlehrgang (Kerstin Scherer, Felix Knörzer) erfolgreich absolviert haben. Zum Hauptfeuerwehrmann/frau wurden Karin Gerhardt, Geli Henninger, Christl Müller, Michael Dörzbacher, Werner Hut, Hartmut Ruck, Markus Ruck und Patrick Sohns befördert.

Bei den Grußworten übermittelte der stellvertretende Stadtkommandant Tobias Britsch gute Wünsche des Stadtkommandanten Harry Schroth. Er äußerte sich anerkennend zu der für einen kleinen Ort wie Epplingen starken und aktiven Feuerwehr. Stadtrat Patrick Sohns und Ortsvorsteher Michael Weinberger sprachen der Wehr ihren Dank für ihre Leistungen im vergangenen Jahr aus und bezogen ausdrücklich auch die kulturellen Aktivitäten mit ein. Besonderen Dank richteten sie dem Kommandanten und Vorstand für ihren Einsatz aus. ffw

