„Maimesse“ kam gut an

Boxberg/Schwabhausen.Traditionell beginnt an Christi Himmelfahrt in Boxberg die Maimesse. Die Kinder aus Boxberg und den umliegenden Stadtteilen freuen sich immer sehr auf dieses Ereignis. Doch auch die Boxberger Maimesse musste aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr abgesagt werden.

Aber außergewöhnliche Zeiten bringen außergewöhnliche Ideen zutage: Die Leiterin des Schwabhäuser Kindergarten, Beate Scheurich, initiierte kurzerhand mit ihrem Erzieherinnenteam die „Schwabhäuser Kiga-Maimesse“. Eingeladen waren alle Kindergartenkinder mit ihren Familien. Die „Kiga-Maimesse“ war an zwei Nachmittagen geöffnet. Die Kinder waren voller Vorfreude und staunten nicht schlecht, als sie vor dem Kindergarten bunte Luftballons, eine Losbude und Eintrittskarten mit ihrem Namen darauf entdeckten. Jedes Kind erhielt ein Los (und einen Gewinn) und durften anschließend mit ihrer Eintrittskarte und einem mit Helium gefüllten Luftballon einen „Rundflug“ über den Messeplatz machen. Gemäß den Corona-Abstandsregeln durfte nur eine Familie den „Messeplatz“ betreten, aber die Eltern und Kinder des Schwabhäuser Kindergartens freuten sich sehr über diese liebevoll umgesetzte und kreative Überraschung und kamen zahlreich zur „Schwabhäuser Kiga-Maimesse“.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.05.2020