Lust auf Bücher gemacht

Boxberg.Seit 22 Jahren ist Frederick, die Wörter-Farben-und-Sonnenstrahlen sammelnde Maus aus dem Bilderbuch von Leo Lionni, Namenspatin für die bekannteste Literaturaktion in Baden-Württemberg.

Aktive Leseförderung zur Verbesserung der Lesekompetenz und der kreative Umgang mit Literatur stehen im Mittelpunkt des Lesefestes, an dem sich die Mediothek Boxberg unter Leitung von Ilona Wild schon seit Beginn beteiligt. Für die Boxberger Schulen kam der Sänger, Sprecher und Schauspieler Stefan Müller-Ruppert in die Mediothek.

In drei Schulstunden las er den Schülern der dritten bis achten Klasse aus Kinderbuchklassikern vor. So interpretierte er mit seiner einzigartigen Stimme in der dritten und vierten Klasse „Michel aus Lönneberga“ und „Die Kinder von Bullerbü“ von Astrid Lindgren. Es folgten in der fünften und sechsten Klasse „Kalle Blomquist“ von Astrid Lindgren und „Tom Sawyer“ von Mark Twain. Für die siebten und achten Klassen hatte er von Mark Twain „Huckleberry Finn“ dabei und „Oliver Twist“ von Charles Dickens. Gekonnt verstand der Sprecher Lust auf das gesamte Buch zu wecken.

Im Abschluss an die Lesung gab es noch ein Mundartgedicht, bei dem er die Lacher auf seiner Seite hatte. Es ging um die Kartoffeln – Ebirn im hiesigen Dialekt, im Buchener Raum sagt man dazu Krumbern. Dieses Gedicht von der Kartoffelernte wecke Erinnerungen an alte Zeiten. mb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.10.2019