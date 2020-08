„Lieblingsszene“ wird aufgeführt

Unterschüpf.Das Theaterensemble des Vereins „Sprungbrett“ von Gut Üttingshof spielt, im sechsten Jahr, unter der Leitung des Regisseurs Florian Brand diesmal „Meine Lieblingsszene“. Hinter dem Titel verbergen sich die Lieblingsszenen der Spieler aus den letzten fünf Jahren. Das Ensemble blickt mit einer kleinen Revue auf die vergangenen Jahre und die Highlights aus den Stücken: „Mr. Scrooge“, „Die Schnee- und Eiskönigin“, „Die drei Federn“, „Es war einmal . . . der Teufel“ und „Don Quichotte“ zurück. In der Kurzwerkschau tauchen im wahrsten Sinne des Wortes die Schatten der Vergangenheit wieder auf der Bühne auf. Aufgeführt werden „Meine Lieblingsszenen“ am Samstag, 29. August, um 20.30 Uhr in der Kulturkirche in Unterschüpf unter Beachtung der Corona bedingten Hygienemaßnahmen. Deswegen ist auch die Zuschauerzahl begrenzt. Wer bei freiem Eintritt (Spenden sind erwünscht) mit dabei sein möchte, kann sich unter Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer anmelden unter E-Mail sprungbrett@gut-uettingshof.de. Bei entsprechender Resonanz kann die Aufführung am Sonntag, 30. August, an selber Stelle wiederholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020