„Lichtblicke“ startet wieder Mitte Juli

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: Die Sozialstation Boxberg hat durch das außergewöhnliche Engagement ihrer Mitarbeiter die Corona-Krise bislang gut bewältigt.

Boxberg. Nur gemeinsam und miteinander lassen sich auch schwierige Zeiten, wie die derzeitigen Auswirkungen der Corona Pandemie, meistern. So das Fazit von Andrea Dittmann, Leiterin der Kirchlichen Sozialstation Boxberg, im Gespräch mit den FN. Dass es außerordentlich schwierige Zeiten waren und sind, wurde hierbei deutlich, da besonders ältere, kranke und alleinstehende Menschen, die von der Sozialstation betreut und versorgt werden, von den notwendigen Einschränkungen hart betroffen sind.

Notbetreuung eingerichtet

Doch schon frühzeitig hat man bei der Sozialstation Boxberg die Gefahren von Corona erkannt und bereits Anfang März die bis dahin bekannten Hygieneregelungen bei Mitarbeitern, Patienten und Betreuungsgästen umgesetzt. Ein Schockwar es für die Mitarbeiter, als am 23. März auf Anordnung des Gesundheitsamtes alle Tagespflegen und Betreuungsgruppen geschlossen werden mussten. Für viele Betroffene eine nahezu ausweglose Situation. Die Pflegedienstleitung veranlasste umgehend, Konzepte für eine Notbetreuung zu erstellen, um die Fortführung der Tagespflege zu ermöglichen. Die Sozialstation Boxberg war eine der wenigen Einrichtungen im Main-Tauber-Kreis, die den Mut und die Energie hatten, eine Notbetreuung zu installieren. Mit Erfolg, denn vom Gesundheitsamt wurde eine Notbetreuung mit sechs bis acht Gästen genehmigt. Erheblich war jedoch der hierfür erforderliche Personal- und Sachaufwand. Musste doch das Hygienekonzept ebenso wie Maskenschutz, Abstandsregelungen für Gäste und Mitarbeiter umgesetzt werden.

Transport als großes Problem

Ein großes Problem stellte auch der Transport der Tagespflegegäste dar, da hier Abstandsregelungen, und Hygienemaßnahmen nur den Einzeltransport im Pkw beziehungsweise zwei Personen im Sammelbus zuließen. „Doch es war fantastisch und beispielhaft wie Mitarbeiter und Gäste bereit waren, all die erforderlichen Maßnahmen und Einschränkungen mitzutragen und man könne mit recht stolz darauf sein, dass kein einziger akuter Coronafall im Bereich der Sozialstation aufgetreten ist“, so Andrea Dittmann. Auch hatte man Kurzarbeit und Entlassungen verhindern können, da durch Überstundenabbau, Personalumschichtungen und die vorgezogene Urlaubsabwicklung der Betrieb am Laufen gehalten werden konnte. Alle hätten mitgezogen.

Etwas Sorge bereitet Dittmann der Blick in die Zukunft. Denn noch wisse man nicht wie die Corona- Entwicklung verläuft beziehungsweise wie lange man mit den Corona-Einschränkungen leben müsse. Positiv sei aber, dass man ab dem 15. Juni die Tagespflege erweitern und auf zwölf bis 16 Gäste aufstocken könne. Dass hier ein besonderer Bedarf besteht, zeige die hohe Nachfrage in der Tagespflege. Doch auch hier gelten strenge Hygienevorschriften und Abstandsregeln, so dass sowohl räumlich wie auch organisatorisch zu treffende besondere Maßnahmen notwendig sind.

Ebenso wird es möglich sein, ab Mitte Juli wieder die Betreuungsgruppe „Lichtblicke“ einzurichten, die bis März wöchentlich an vier Nachmittagen mit jeweils zwölf Gästen durchgeführt wurde. Jedoch dürfen nur bis maximal fünf Gäste je Gruppe daran teilnehmen. Auch dies ist eine große logistische Herausforderung da Räumlichkeiten, Gruppengröße, Zeit, Betreuungspersonal, Transport und Hygienekonzept besondere Maßnahmen erfordern, zumal zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer als Angehörige besonderer Risikogruppen nicht mehr zu Verfügung stehen. Besonders gefordert in dieser schwierigen Coronazeit ist der ambulante Pflegedienst. Der Einsatz der Pflegekräfte bei den Patienten vor Ort erfordert hier ein ganz besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der Hygienebestimmungen da Körperkontakt oft unvermeidbar ist. Desinfektionsmaßnahmen, Nasen-/Mundschutz, Einmalhandschuhe und Händedesinfektion sind hierbei ebenso notwendig wie das persönliche Gespräch. Es bietet oft die einzige Kontaktmöglichkeit zu den Mitmenschen.

Hier wird besonders deutlich, so Andrea Dittmann, wie wichtig in dieser Ausnahmesituation der Kontakt zu anderen Menschen ist, um nicht immer mehr zu vereinsamen. „Sterbe ich nicht an Corona, so sterbe ich an Vereinsamung“, so die drastischen Worte einer Patientin zu ihrer Situation.

Positiver Trend

Positiv stellt sich die Entwicklung in den Bereichen Hauswirtschaft und Essen auf Rädern dar. Wurden zu Beginn der Corona-Pandemie bei der Hauswirtschaft Einbrüche von 40 bis 50 Prozent verzeichnet, so hat man derzeit wieder den vorhergehenden Stand erreicht.

Auch beim Angebot „Essen auf Rädern“ ist eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Die künftig neu im Serviceangebot der Sozialstation angebotenen servicenahen Dienstleitungen wie Hausmeistertätigkeiten, kleine Reparaturen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen, digitale Kommunikation, Behördengänge, Besorgungen, allgemeine Erledigungen und haushaltsnahe Arbeiten sowie die Unterstützung bei organisatorischen Angelegenheiten lassen ebenfalls positiv in die Zukunft blicken

Tagespflege bald in Assamstadt

Auf etwas Entspannung im Bereich Tagespflege hofft man in der Pflegedienstleitung auf das Tagespflegeprojekt Assamstadt, das sich derzeit in der Endphase befindet. Ab Mitte Juli soll hier der Betrieb der Tagespflege anlaufen, wobei die Tagesgästezahl zunächst auf sechs bis acht Personen beschränkt ist. Auch hier gelten die eigens entwickelten hohen Sicherheits- und Hygienekonzepte die bereits in der Tagespflege in Boxberg angewendet werden und sich bewährt haben. Das Angebot Tagespflege in Assamstadt gilt künftig auch für die Bereiche der Kommunen Krautheim und Dörzbach. Trotz aller Einschränkungen und Hygienemaßnahmen freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialstation auf einen einigermaßen normalen Betrieb und die Eröffnung der Tagespflege in Assamstadt. Ein besonderes Lob zollt die Leiterin der Sozialstation Andrea Dittmann ihren Mitarbeitern für ihr großes Engagement und ihre beispielhafte Motivation in dieser schwierigen Zeit und den Führungsverantwortlichen der kirchlichen Sozialstation Boxberg für ihre allseitige Unterstützung. prewe

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.06.2020