Leader-Antrag rief Staatsanwalt auf den Plan

Der Verein Lazy Bones holte im Waldseilgarten Boxberg seine bereits im Frühjahr geplante Mitgliederversammlung im Freien nach.

Boxberg. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Matthias Fischer präsentierte der stellvertretende Vorsitzende, Sebastian Schnaufer, den Jahresrückblick 2019. Die Lazy Bones nahmen an folgenden Aktionen teil: der Feuerzauber der Grundschule Boxberg im Januar, die Weihnachtsbaumrückholaktion, Fasching, die Jahreshauptversammlung, der Naturerlebnistag mit Waldmarkt, Kinderspielstadt Lazy Town, Ferienprogramm der Stadt Boxberg , Ausflug in die Kletterhalle Würzburg und die Nikolausaktion. Er bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei allen Helfern und Mitwirkenden.

Julia Löffler als Finanzvorstand stellte einen umfassenden Kassenbericht vor. Die Kasse wurde vorschriftsmäßig durch Marliese Schnaufer und Christl Müller geprüft und der Vorstand einstimmig entlastet.

Ehrungen

Vorsitzender Christoph Losert ehrte anwesende Mitglieder für zehn beziehungsweise 25-jährige Mitgliedschaft. Zehn Jahre: Marcel Dölzer, Andreas Kurz, Tobias Mladek, Marliese Schnaufer; 25 Jahre: Mario Appel, Tobias Gohrbandt, Klaus und Geli Henninger, Theo Hossfeld, Vera und Martin Jung, Michael Metzger, Swen Volk, Thomas Wiederroth und Daniel Wittmann. Außerdem erwähnte er, dass die Lazy Bones aktuell 191 Mitglieder haben, darunter 39 Kinder und Jugendliche.

Anschließend stellte sich Hannah Wegert den Anwesenden als neues Vorstandsmitglied und Jugendvorstand vor. Sie betonte, dass der Verein stolz auf den Nachwuchs sei mit seiner Kreativität und dem Engagement, das die Jugendlichen zeigen. Dies wurde auch in ihrem Bericht über die Jugendarbeit deutlich.

Blick auf den Nachwuchs

Die Lazy Teens waren an folgenden Aktionen dabei: an Fastnacht, am Naturerlebnistag mit Waldmarkt und an Lazy Town. Außerdem Veranstalten die Lazy Teens Kindergeburtstage im Waldseilgarten und sie trafen sich mehrere Male oder machten während Corona mehrere Video-Meetings. Auch die Vorsitzenden richteten einen Dank an die Teens mit ihren Verantwortlichen Hannah Wegert und Christine Veth, bevor sie auf das aktuelle Geschehen im Verein, im Waldseilgarten und vor allem den Stand in Sachen Naturerlebnishaus eingingen.

Das Baumhaus ist nun auf der Plattform Airbnb zu mieten und wird rege gebucht. Der Verein hatte im Jahr 2019 fast 40 Übernachtungen im Baumhaus und über 50 Kletterveranstaltungen im Waldseilgarten. Durch Corona konnten im Jahr 2020 aber nur 15 Kletterveranstaltungen stattfinden, dafür waren es knapp 60 Übernachtungen im Baumhaus, worüber der Verein positiv überrascht sein durfte.

Staatsanwaltschaft ermittelte

Gebannt und mit Entsetzen hörten dann die Mitglieder der fast unglaublichen Geschichte von Christoph Losert und Matthias Fischer zu, als sie über das Naturerlebnishaus berichteten, das als Leader-Projekt realisiert werden soll. Im August 2019 warfen die beiden Vorsitzenden fristgerecht und nach wochenlanger Arbeit den Antrag zur Kostenbewilligung für das Naturerlebnishaus persönlich in Stuttgart bei der „Leader- Stelle“ des Regierungspräsidiums ein. Bis zu Beginn dieses Jahres versuchten sie vergeblich detaillierte Informationen über den Stand des Antrags zu erhalten.

Im März 2020 erhielten sie plötzlich informelle Hinweise, dass ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Subventionsbetruges gegen den Verein und damit gegen die Vorsitzenden von der Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde. Das, ohne überhaupt zu wissen, um was es konkret geht. Obgleich sie sich sicher waren, nichts absichtlich falsch gemacht zu haben, durchliefen die beiden schwere Monate im Ungewissen. Von offizieller Seite aus Stuttgart, die die Ermittlungen ausgelöst hatten, kam keine Information. In dieser nervenaufreibenden Zeit haben sich die beiden Vorsitzenden mehrfach die Frage gestellt, was man sich als Ehrenamtliche eigentlich noch alles bieten lassen und mitmachen muss.

Verfahren eingestellt

Das Verfahren wurde nach etwa achtmonatiger Bearbeitungszeit von Januar bis September dann selbstverständlich eingestellt. Diesen Vorgang wollen sie, so die Vorsitzenden, rechtlich aufarbeiten lassen, da er so natürlich nicht stehen bleiben könne.

Weiterhin stellten sie fest, dass sie in den letzten Jahren des Öfteren negative Erfahrungen mit Behörden gemacht hatten und dass sie sich im Ehrenamt eher entehrt, ausgeliefert und kaum wertgeschätzt gefühlt haben. Behörden agierten oft als Gegner anstatt als Servicepartner und Unterstützer, die in ihrer Bürokratieblase leben würden und vom digitalen Arbeiten meilenweit entfernt seien.

An dieser Stelle bedankten sich die beiden Vorsitzenden bei allen, die sie speziell in den letzten Monaten unterstützt hatten. Besonders bei ihrem Vorstandsteam, die alle mitgelitten hatten und sehr viel Arbeit und Zeit in den Verein investieren.

Baubeginn Frühjahr 2021

Nun ist aber der neue Bewilligungsantrag aktuell in der Endbearbeitung. Die Mittel wurden bereits wie beantragt um 5000 Euro aufgestockt. Der erste Termin mit Statiker und Ingenieurbüro ist bereits erfolgt. Geplant ist der Baubeginn im Frühjahr 2021, also etwa ein Jahr verspätet. Zu den Kosten für das Naturerlebnishaus fügte Julia Löffler noch hinzu, dass der Teil der Eigenfinanzierung weitgehend gesichert sei. Die Lazy Bones würden sich dennoch über weitere Spenden freuen, um weitere Details und Attraktionen einplanen zu können.

Planungen schwierig

Vorstandsmitglied Tanja Müller stellte in ihrem Ausblick auf die nächsten Veranstaltungen fest, dass viele der kommenden Aktionen wie zum Beispiel die Nikolausaktion, die Weihnachtsbaumrückholaktion, Fastnacht und der Mitgliederausflug wahrscheinlich aufgrund der Corona-Lage nicht stattfinden können. Der Feuerzauber wurde bereits abgesagt.

Für eine große Überraschung sorgte das Vorstandsteam, als sie sich mit einer kleinen Aktion bei ihren Vorsitzenden bedankten und Geschenke überreichten. ilb

