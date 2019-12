Langjährige Treue ausgezeichnet

Oberschüpf.Zum Jahreskalender des Frauenvereins Schüpfer Grund gehört die Weihnachtsfeier mit Ehrungen – so jetzt im Oberschüpfer Schloss. Hierzu begrüßte Gertrud Schroth eine stattliche Anzahl an Gästen, die sich alle an den gebotenen Veranstaltungen samt Studienreisen beteiligen, organisiert von den Vorsitzenden Christa Weiland und Lisa Graf. Nach einem besinnlichen Nachmittag mit kulinarischen Köstlichkeiten, Gedichten und musikalischen Vorträgen als auch Bildpräsentationen mit Rückblick auf 2019, standen Ehrungen an für langjährige Mitgliedschaft. Ausgezeichnet wurden: für 30 Jahre: Waltraud Strauß, Lengenrieden, und Liselotte Preis, Oberschüpf, für 25 Jahre: Antonia Eck, Oberschüpf, Rosemarie Englert, Lengenrieden, Inge Zachriat, Oberschüpf, für 15 Jahre: Ursula Keppner Kupprichhausen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019