Lässig-jazziger Swing-Abend

Boxberg.Es gehört seit vielen Jahren zum glanzvollen Höhepunkt des musikalischen Kulturkalenders der Stadt Boxberg: Das „Konzert zum Sonnenuntergang am Rosengarten“, das am Samstag, 27. Juli, um 20 Uhr stattfindet.

Zu Gast ist die „kleinste Bigband der Welt“ um „Marina & The Kats“. Erst seit drei Jahren besteht die Formation, die den vollen Big-Band-Sound keinesfalls vermissen lässt. Was „Marina & The Kats“ auf die Bühne bringen, ist intim und groß zugleich, zeigt sich charmant und keck, setzt auf Akustik und direkte Ansprache. In ihrem aktuellen Programm tauchen die drei Wahl-Wiener in die Swing-Ära der Zwanzigerjahre ein. Mit viel Fingerspitzengefühl konfrontiert die kleine große Band darin Nostalgie mit der eigenen Gegenwart, lässt das Lebensgefühl eines „goldenen“ Jahrzehnts auferstehen und tänzelt dennoch luftig und leicht durch das Hier und Jetzt. Eine impulsive Mischung aus Gipsy und Swing, Sehnsucht und Übermut, Small, Big und Lust auf ausgelassenen Groove.

Das Konzert ist ein magischer Anziehungspunkt für viele Freunde klassischer Musik. Für die Organisation zeichnen die Stadt Boxberg die in Boxberg lebende, international bekannte Opernsängerin Clarry Bartha verantwortlich. Seit 2016 ist sie künstlerische Leiterin des Internationalen Gesangswettbewerb „Debüt“ Weikersheim und ehemalige künstlerische Leiterin der Bronnbacher Klassik.

In einem Pressegespräch machte Clarry Bartha deutlich, wie wichtig ihr die Boxberger Rosengartenkonzerte sind, die zum 21. Mal stattfinden. Sie seien ihr seit dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen. Clarry Bartha freut sich auf einen besonders vielversprechenden musikalischen und kulinarischen Abend.

Daher kommt nach Boxberg die famose Gruppe und veranstaltet einen lässig-jazzigen Swing-Abend. In anderer Besetzung gastierten sie bereits im Jahr 2017 in Boxberg. wahe

