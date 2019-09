Längstes Bild des Umpfertals erstellt

Schweigern.Trotz durchwachsenen Herbstwetter kamen die Festbesucher zum zehnten Kürbisfest auf den gut gefüllten Festplatz. Außerhalb der Festhalle und den beiden Zelten wurden kurzfristig zusätzliche Tische und Bänke für die Gäste aufgestellt. Am Ende waren die fleißigen ehrenamtlichen Helfer der teilnehmenden Vereine und der Feuerwehr, die Aussteller, sowie das Organisationsteam um Ortsvorsteher Ferdinand Eck über die gute Resonanz rundum zufrieden.

Erstmals fand zum Auftakt ein Umzug vom Marktplatz zur Festhalle mit Beteiligung der örtlichen Vereine, Ortschafts- und Stadträten sowie mehrehren Ehrengästen statt. Den Bieranstich in der Festhalle unternahm die Grünkernkönigin Anika Müller aus Schweigern, assistiert von MdL Wolfgang Reinhardt, Bürgermeister Christian Kremer, Ortsvorsteher Ferdinand Eck und den Ortschaftsräten Elmar Müller und Wilfried Münz.

Der zweite Tag begann mit Eröffnung des regionalen Krämermarktes und Flohmarktes auf dem Festplatz mit anschließenden Frühschoppen. Leckere kulinarische Angebote rund um den Kürbis waren Kürbissuppe, Kürbiseis, Kürbismarmelade und die exklusive Kürbisbowle der Becksteiner Winzer.

Für die Unterhaltung der Kinder und Jugendlichen sorgte eine Hüpfburg, Zugfahrten mit der Dicken Emma und besonders die große Mal-Aktion: Malt alle mit. „Das längste Bild im Umpfertal“ wurde mit viel Spaß und Freude erstellt. Eine zwölf Meter Leinwand, aufgespannt auf Holzrahmen wurde an mehreren Bauzaunelementen befestigt und mit Pinseln wurden jede Menge bunte Bilder mit Acryl- oder Dispersionsfarbe gemalt. In Regie von Oliver Hefner wurde dieses Großbild konstruiert und das fertige Kunstwerk wird demnächst in Schweigern öffentlich ausgestellt.

Mit seiner Drechselkunst Ausstellung war Dietmar Henn in der Aula der Grundschule vertreten, hier verloste er bei einem Gewinnspiel auch drei Preise, Gewinner waren hier Martina Quenzer, Bobstadt, Helga Wegert, Schweigern, Familie Weiß, Bad Mergentheim.

Das Unterhaltungsprogramm am Nachmittag startete mit der bereits zehnten Entenrallye auf der Umpfer, sowie mit Tanzeinlagen der Tanzmariechen der Narrhalla und den neu gegründeten Tanz-Käferchen des TSV mit ihrer Premiere. Begeisterten Applaus gab es von den Besuchern für diese beiden Show-Einlagen in der Festhalle.

Die Siegerin der Entenrallye war Leni Kaludra.

Dieses Fest war wie immer nur möglich mit der großartigen Unterstützung und Mithilfe der beteiligten Schweigerner Vereinen und aktiv beteiligten Bürgern.

Sogar Gäste aus dem 500 Kilometer entfernten Finsterwalde kamen zu Besuch nach Schweigern auf das Kürbisfest und waren sich einig, auch im nächsten Jahr erneut zu kommen. fe

