Kulturkirche bietet Programm

Unterschüpf.Kulturkirche, Pfarrhaus, Pfarr- und Naturgarten in Unterschüpf sind am Erntedank-Sonntag, 4. Oktober, von 9.30 bis 16.30 Uhr begehbar. Zu sehen ist dabei, wie in den vergangenen Jahren die Kulturkirche in Kooperation mit dem Naturschutzbund Akzente zur Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt („Biodiversität“) im Umfeld der Kirche gesetzt hat. Beginn ist um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche mit dem Ensemble „Imtakt“ und anschließendem Empfang im Pfarrgarten. Es folgen von 10.30 bis 14.30 Uhr das Kinderatelier „Schöpfungslabyrinth“ zur Gestaltung von Steinen mit Schöpfungsmotiven, um 11 und 14 Uhr Führungen (maximal zwölf Personen) mit Landschaftsgärtnerin Heidi Daub rund um Kirche, Pfarr- und Naturgarten, um 11.30 Uhr ein kurzes Konzert mit „Imtakt“ und um 15 Uhr eine Familienandacht. Für ein naturnahes, kleines Catering ist nach Gottesdienst und der Familienandacht ist gesorgt. Anmeldung zum Gottesdienst, Konzert und zu den Führungen ist unter info@kulturkirche-unterschuepf.de oder Telefon 07930/367 erforderlich.

