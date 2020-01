Kulturabend über Simbabwe

Boxberg.Simbabwe, im südlichen Afrika, wird von 17 Millionen Menschen bewohnt und gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Insbesondere Frauen und Kinder leiden unter den schlechten wirtschaftlichen Bedingungen. In dieser auch politisch schwierigen Situation möchte der Weltgebetstag Schritte der Versöhnung setzen. Die Referentin Prof. Dr. Kudzai Biri ist Dozentin für christliche Theologie und theologische Lehre der Kirchen an der Universität Simbabwe. Derzeit forscht sie im Forschungsprojekt „Bible in Africa Studies“ an der Universität Bamberg. Sie wird am Donnerstag, 23. Januar, von 19.30 bis 21.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Boxberg über ihr Heimatland referieren. Musik, Tanz und kulinarische Köstlichkeiten runden den Abend ab. Die Leitung hat Gardis Jacobus-Schoof, für die Musik sorgen eine Trommelgruppe sowie der Boxberger WGT-Frauenchor unter der Leitung von Christiane Weber.

