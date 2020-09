Angeltürn/Wölchingen.Drei Jugendliche feierten mit ihren Familien das Fest der Konfirmation. Bei strahlendem Sonnenschein zogen sie mit Pfarrer Philipp Hocher und den Kirchenältesten in den Gottesdienst unter freiem Himmel vor der Bergkirche in Angeltürn ein, um in Gegenwart ihrer Familien ihr „Ja“ zum Glauben zu bekräftigen und gesegnet zu werden. Auch für das Abendmahl hat Pfarrer Hocher eine besonders kreative Idee: Brot und Wein in einem – und „to go“. Aufgereiht auf Holzspießen, reichte er der Gemeinde, auf einem Tablett serviert, ein Stück Brot mit einer Weintraube. So beging die Gemeinschaft trotz der Corona-Hygieneauflagen mit den Konfirmanden Abendmahl feiern. Musikalisch wurde der Festgottesdienst von Familie Metzger umrahmt. Eigens für diesen Gottesdienst wurde das Lieblingslied der drei Konfirmanden „10 000 Gründe“ für Sologesang und Keyboard inkl. Bläsersatz arrangiert. Kathleen und Kristina Metzger präsentierten dieses Lied einfühlsam und sehr berührend, umrahmt von den Bläsern. Ein wunderschöner Gottesdienst: kreativ und einfach mal anders. Bild: M. Appel

