Schweigern.Die Kranzniederlegung am Volkstrauertag fand am Sonntag in einem kleinen Rahmen am Ehrenmal im Friedhof in Schweigern statt. Es wurde im Stillen den Opfern von Gewalt und Krieg gedacht. Die Fürbitten und ein Gebet wurden von Elmar Müller vorgetragen. Unser Bild zeigt (von links) Ortsvorsteher Ferdinand Eck, Ortschaftsrat Elmar Müller und Stadtrat Matthias Pers. Bild: Ortsverwaltung

