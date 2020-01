Kommando bleibt in bewährten Händen

Kupprichhausen.Dass man bei der Kupprichhäuser Feuerwehr auch für den Ernstfall bestens gerüstet ist wurde bereits in diesem Jahr beim Brandeinsatz wenige Tage vor der Jahreshauptversammlung deutlich. Bei einem Kellerbrand (Heizanlage) in einem Wohngebäude konnte Dank des schnellen Einsatzes und dem umsichtigen Handeln der Wehr vor Ort größerer Schaden verhindert werden. Auch bei zwei weiteren Einsätzen als technische Hilfeleistungen konnte die Wehr ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis stellen.

Der Erhalt und Ausbau der Einsatzbereitschaft der Kupprichhäuser Abteilungswehr, aber auch ihr Einsatz im dörflichen Leben waren auch im zurückliegenden Jahr wichtige Bestandteile der Feuerwehrarbeit. Dies wurde bei der Generalversammlung im Gasthaus „Krone“ deutlich.

Drei Einsätze

Abteilungskommandant Andreas Gehrig freute sich in seiner in seiner Begrüßung über die stattliche Anzahl an teilnehmern. Die Grüße von Stadtkommandant Harry Schroth, er war bei einer weiteren Feuerwehrversammlung im Einsatz, sowie der Stadtfeuerwehr übermittelte Tobias Britsch. Er dankte der Wehr für ihr beispielhaftes Engagement beim örtlichen Feuerwehreinsatz, den Wehrübungen aber auch in der Gewinnung von Feuerwehrnachwuchs. Er informierte über die aktualisierte Feuerwehr- und neue Entschädigungssatzung der Stadt die als Berechnungsgrundlage für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze dient. Auch soll im Jahr 2020 die Restbeschaffung der neuen Uniformausstattung abgeschlossen werden. Der Wehr wünschte er auch weiterhin eine erfolgreiche Arbeit.

Ortsvorsteherin Karin Körner dankte der Wehr und ihrem Führungsteam für ihre Arbeit und ihren Einsatz bei den Ernstfällen, aber auch in der Dorfgemeinschaft, wobei sie den Einsatz bei den Festveranstaltungen sowie der Verkehrsicherung bei Beerdigungen und Prozessionen besonders erwähnte. Die Feuerwehr bezeichnete sie als unverzichtbare Einrichtungen in der Dorfgemeinschaft. Ihre guten Wünsche für die Zukunft brachte sie mit einem treffenden Feuerwehrgedicht in Reim und Vers zum Ausdruck.

Abteilungskommandant Andreas Gehrig verpfli chtete Jannik Keppner nach erfolgreichem Abschluss der Feuerwehrgrundausbildung mit Handschlag als neuer aktiver Feuerwehrmann in der Abteilungswehr.

Schriftführer Wolfgang Schweizer gab einen umfassenden Rückblick über die Aktivitäten der Wehr im zurückliegenden Berichtsjahr. Sechs Ausschusssitzungen und acht Übungen wurden abgehalten, wobei die gut besuchte Abschlussübung mit der UVV- Unterweisung und die Großübung der Gesamtfeuerwehr in Windischbuch Schwerpunkte waren.

Dreimal wurde die Wehr zu Einsätzen gerufen, wobei der Kellerbrand eine besondere Herausforderung und Bewährungsprobe darstellte. Weiter war man auch bei den dörflichen Veranstaltungen im Einsatz und übernahm die Verkehrssicherung bei Beerdigungen und Prozessionen.

Über die aktuelle Mannschaftsstärke, die Übungsverläufe, den Einsatz beim Kellerbrand sowie der Beseitigung einer Öl- und Kalkspur berichtete Andreas Gehrig in seinem Kommandantenbericht. Besonders dankte er den Wehrmännern für ihren beispielhaften Einsatz bei dem Brandfall in der Ahornstraße. Die Personalstärke der Abteilungswehr beträgt derzeit 31, wobei 14 der aktiven Wehr, 13 der Alterswehr und vier der Jugendfeuerwehr angehören. Er dankte allen Wehrmännern, aber auch den freiwilligen Helfern, die durch ihren aktiven Einsatz zu einem positiven Erscheinungsbild der Wehr beigetragen haben.

Positiv war auch der Kassenbericht von Kassierer Hartmut Noe, der infolge der Erkrankung des Kassierers von Schriftführer Wolfgang Schweizer vorgetragen wurde. Ein großes Lob für die tadellose Kassenführung gab es von den beiden Kassenprüfern Lars Kilian und Sascha Hasenfuß. Dem Antrag von Lars Kilian auf Entlastung des Vorstands stimmte die Versammlung einstimmig zu.

Neuwahlen und Ehrungen

Zügig verliefen die anstehenden Wahlen die vom stellvertretenden Stadtkommandanten Tobias Britsch geleitet wurden. Einstimmig wiedergewählt wurden als Abteilungskommandant Andreas Gehrig und als sein Stellvertreter Ingo Keppner. Ebenso wurden Sven Sigmund als Beisitzer sowie Lars Kilian und Sascha Hasenfuß als Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Alois Hönninger ist nach 25 Jahren als Beisitzer aus dem Feuerwehrausschuss ausgeschieden. Als sein Nachfolger wurde Rolf Kilian gewählt.

Abteilungskommandant Andreas Gehrig dankte Alois Hönniger für seine 25-jährige Arbeit im Vorstand, wobei er seine beispielhafte Arbeit bei der Personalgewinnung beim Grünkernfest sowie der Mannschaftsverpflegung bei Übungen, Veranstaltungen und Versammlungen besonders hervorhob. Er überreichte Alois Hönniger die Ehren- und Dankurkunde der Abteilungswehr sowie einer Figur des Heiligen Florian.

Seit 15 Jahren sind auch der Stellvertretende Abteilungskommandant Ingo Keppner und Beisitzer Sven Sigmund im Leitungsteam der Feuerwehrabteilung aktiv. Sie erhielten von Andras Gehrig die Ehren- und Dankurkunde.

Zum Abschluss der Versammlung gab Andreas Gehrig noch den Termin für die Jahreshauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Boxberg bekannt, die am Samstag, 7. März, in Unterschüpf im Wasserschloss stattfindet. prewe

