Knoblauchkraut mit „Bärenkräften“

Er ist kein Einzelgänger. Vielmehr tritt er grundsätzlich in Massen auf und verströmt in Wäldern, Parks oder Gärten einen sanften Knoblauchgeruch: der Bärlauch.

Main-Tauber-Kreis. Allium ursinum – so lautet der lateinische Name des Frühjahrsgewächses Bärlauch – ist in den letzten Jahre in Mode gekommen. Die Plätze, an denen die zur Familie der Zwiebelgewächse gehörende Pflanze wächst, werden fast schon flüsternd unter der Hand weiter gegeben. Wer sie kennt, kann sich glücklich schätzen. Denn Bärlauch, der mittlerweile in kleinen Bündeln im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt gekauft werden kann, lässt sich gut und günstig in der hiesigen Region selber pflücken. Dann nämlich ist er superfrisch und vielfältig einsetzbar.

Verwechslungsgefahr

Immer wieder aber gibt es Warnungen, die mittelgrünen an einem Stiel wachsenden Doppelblätter des Bärlauchs bloß nicht mit den äußerst giftigen Maiglöckchen, Herbstzeitlosen oder Aronstab zu verwechseln. Eindeutiges Erkennungsmerkmal des Bärlauchs ist der Knoblauchgeruch, der sich besonders entfaltet, wenn ein Blatt zwischen den Fingern gerieben wird. Allium ursinum unterscheidet sich vom Maiglöckchen durch seinen zarten Stiel, auf dem die Blätter sitzen. Beim Maiglöckchen dagegen sprießen diese direkt aus der Wurzel. Herbstzeitlose wachsen im Gegensatz zum Bärlauch nicht im Wald, sondern auf der Wiese. Sie haben feste Blätter. Der in Laubwäldern wachsende Aronstab unterscheidet sich durch seine spieß- bis pfeilförmigen Blätter.

Bärlauch gilt als tolles und vielseitig zu verwendendes Frühjahreskraut. Mittlerweile gibt es ganze Kochbücher mit Bärlauchrezepten. Für eine samtige Bärlauchsuppe für vier Personen werden 100 Gramm der leichten Blattware benötigt, für ein paar Gläser Pesto weit mehr. Gut schmeckt Bärlauch auch in Salaten und Soßen, im Quark, als Füllung von Cannelloni oder Lasagne mit einer Bärlauch-Ricotta-Mischung oder als pikante Würze für Pastagerichte, im Hackbraten oder im Fleischküchle.

Salatzugabe

Auch die Herstellung von Bärlauch-Würzöl als ganzjährig zu verwendende Beigabe für Salate oder Pastagerichte erfreut sich großer Beliebtheit, weil hier die Aromen der würzigen Blätter haltbar gemacht werden. Dazu werden Bärlauchblätter in ein Twist-off-Glas gegeben und mit einem guten Öl übergossen, so dass sie bedeckt sind. Einmal am Tag geschüttelt und nach 20 Tagen abgeseiht, lässt es sich als Würzöl einsetzen. Außerdem können mit den Blütenknospen des Zwiebelgewächses Bärlauchkapern hergestellt werden. Als Trockengewürz ist Bärlauch nicht geeignet, weil er beim Trocknen seine „Bärenkräfte“ verliert.

Bärlauch wird auch Bärenkraut, Ramsel, Teufelsknoblauch, Wilder Knoblauch oder Hexenzwiebel genannt. Er ist reich an Vitamin C, Eisen und ätherischen Ölen. Seine Wirkung wird als entgiftend und reinigend bezeichnet und soll der Frühjahrsmüdigkeit entgegen wirken. Zudem gilt er als natürliches Heilmittel bei Magen-Darm-Störungen und wirkt bei Arteriosklerose und Bluthochdruck. Bereits bei den Germanen und Römern war Bärlauch, der mit Ausnahme der heißen Mittelmeerländer in ganz Europa bis nach Kleinasien wächst, bekannt.

Gesammelt werden darf Bärlauch zum Eigenbedarf. Doch auch hier gilt Paragraf 39 des Naturschutzgesetzes, das den allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen regelt. Dort heißt es: „Es ist verboten, wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen, oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten.“ Wer einen Bestand gewerblich nutzen will, braucht eine Genehmigung. der für Natur- und Landschaftsschutz zuständigen Behörde. Diese wird nur erteilt, „wenn der Bestand der betreffenden Art am Ort der Entnahme nicht gefährdet und der Naturhaushalt nicht erheblich beeinträchtigt werden“.

Eigenanbau

Wer einen Garten mit Halbschatten und humusreichem Boden hat, kann Bärlauch auch selbst anpflanzen. Zahlreiche Gartenbaubetriebe bieten Pflänzchen an. Fühlt er sich wohl, verzweigen sich seine Wurzeln und er breitet sich Jahr für Jahr mehr aus. Das tolle Kraut mit seinen filigranen Blüten wird so zum wiederkehrenden Küchengewürz.

Die „Eberbacher Bärlauchtage“, die vom 14. März bis zum 19. April anberaumt waren und bei denen es neben mannigfachen kulinarischen Genüssen rund um das Frühlingskraut auch geführte Wanderungen auf dem Bärlauchweg geben sollte, wurden wegen der Corona-Krise abgesagt. Deshalb lautet die Devise jetzt: selber sammeln.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020